رکوردهای تیم فوتبال فولاد خوزستان در رقابتهای لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رضا نوروزی با 24 گل عنوان برترین گلزن رقابتهای لیگ دهم را به دست آورد و ادینهو برزیلی و کریم انصاری فرد آینده دار را پشت سر گذاشت به عبارتی سهم آقای گلی این رقابت ها به نماینده خوزستان در لیگ برتر رسید.

مهاجم گلزن فولاد همچنین رکورد تعداد گل در یک فصل را نیز شکست و از این حیث، غلامرضا عنایتی و آرش برهانی را که با 21 گل عنوان آقای گلی مسابقات لیگ برتر در دوره های گذشته لیگ را به دست آورده بودند کنار زد و نام خود را ثبت کرد.



گلزنی های نوروزی در کنار سایر بازیکنان فولاد خوزستان باعث شد که فولادی ها بهترین خط حمله مسابقات و عنوان تهاجمی ترین لیگ را نیز با 56 گل زده به دست آورند و تیم های سپاهان اصفهان و استقلال تهران که قهرمان و نائب قهرمان لیگ برتر شده بودند را پشت سر بگذارند.



آرش افشین با 11گل، باکاری دیاکیته با پنج گل، بختیار رحمانی و سیامک سرلک با چهار گل، مهدی مومنی با سه گل، رضا معقولی با دو گل، علی حمودی، امید خورج، کاوه رضایی، مهرداد جماعتی و آندره رینالدو با یک گل، دیگر گلزنان فولاد خوزستان در این فصل بودند.



اما از نظر بیشترین تعداد بازی در یک فصل نیز علی حمودی مدافع راست فولاد با ثبت رکورد 34 بازی که در واقع 100 در صد بازی های یک تیم در لیگ برتراست نام خود را در کنار حسین آشنا از نفت تهران به عنوان بازیکنان دارای بیشترین تعداد حضور در میدان ثبت کرد.