به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه 31 اردیبشهت ماه مراسم رونمایی کتاب "فوتوژورنالیسم 2" با حضور محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسماعیل عباسی مترجم و تدوینگر کتاب، کاووس صادق‌لو رئیس انجمن عکاسان مطبوعاتی ایران و حجت ملکان معاون پژوهشی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در محل سرای روزنامه‌نگاران ایران برگزار شد.

نخستین سخنران نشست محمدزاده بود که در سخنانی گفت: جهان و هستی هر لحظه در حال نو شدن و هر لحظه جلوه‌ای از جلوه‌های خداست و در هر لحظه یک زیبایی از عالم ظاهر می‌شود که ثبت لحظه‌ها و جلوه‌های هستی، کار عکاس است.

وی ادامه داد: عکاس از زاویه دوربینش چیزهایی را می‌بیند که یک غیرهنرمند نمی‌تواند با آن دقت ببیند. او صحنه‌هایی را که ارزش ماندگاری دارد، ثبت می‌کند و ما وقتی آن لحظه‌ها تبدیل به عکس می‌شود، متوجه می‌شویم که از دیدن آنها غافل بوده‌ایم. رنگ‌ها و جلوه‌هایی در طبیعت وجود دارد که در نگاه گذرا به چشم نمی‌آیند، ولی وقتی آنها را در قاب تصویر می‌بینیم متوجه ارزش آنها می‌شویم.

عکس یک پیام مستقل است

معاون امور مطبوعاتی با اشاره به اینکه جهان هستی، سرشار از کثرتی است که منشا همه آنها عامل واحدی به نام پروردگار است، عنوان کرد: عکاس با ثبت این کثرت‌ها و کنار هم قرار دادن آنها وجود واحد خداوند را نمایش می‌دهد.

محمدزاده در بخش دیگر صحبت‌هایش درباره اهمیت عکاسی خبری گفت: در گذشته تصور بر این بود که عکس کامل کمکی برای انتقال پیام است، ولی امروز می‌دانیم که عکس خودش یک پیام مستقل است؛ بدون هیچ شرحی. اگر در یک عکس عناصر خبری رعایت شود، دیگر خودش یک پیام است.

وی اضافه کرد: عکاسان تنها کمک‌کننده ارسال پیام برای خبرنگاران نیستند؛ بلکه خودشان تولیدکننده پیام هستند که اگر پیامشان حرفه‌ای تولید شود، تاثیرگذاری خود را دارد. بارها دیده‌ایم که یک عکس چه تاثیری در جهان داشته و این دلیل دیگری بر اهمیت عکس است.

داشتن سرویس عکس پویا در طرح کیفی‌سازی مطبوعات در نظر گرفته می‌شود

بخش دیگر صحبت‌های معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد مشخصا به جایگاه عکس خبری در رسانه‌ها اختصاص داشت که وی بیان کرد: در رسانه‌های ما به عکس نگاه دسته‌دومی می‌شود. روزنامه‌های ما اکثراً سرویس مستقل و پویای عکس ندارند و از تصاویر کهنه، مونتاژی و کپی شده از دیگر رسانه‌ها استفاده می‌کنند. ما در بحث کیفی‌سازی مطبوعات به جایگاه عکس و سرویس‌های عکس توجه می‌کنیم.

محمدزاده تاکید کرد: وقتی رسانه‌ای سرویس عکس دارد، معنایش برای ما این است که عکاس استخدام کرده و برای عکاسش حقوق و مزایا و دوربین در نظر گرفته که این مسائل هم در هزینه‌های آن رسانه و هم در کیفیت کارش تاثیر دارد و ما همه اینها را متوجه می‌شویم. رسانه‌ای که سرویس عکس ندارد، قطعا کارش کیفیت پایین‌تری نسبت به آن رسانه که برای عکسش هم به دنبال تولید اختصاصی است، دارد.

وی با اشاره به اینکه استفاده از عکس‌های آرشیوی تاثیرگذاری رسانه را کاهش می‌دهد، تشریح کرد: من وقتی مصاحبه‌ای را در رسانه‌ای می‌خوانم، برایم مهم است که عکس اختصاصی همان گفتگو را کنارش ببینم؛ چرا که عکس و حالات فرد در درک معنی ما را کمک می کند.

عکاسان ایرانی در ثبت وقایع جهانی حضور ندارند

معاون امور مطبوعاتی افزود: ما در تولید عکس از وقایعی که رخ می‌دهد، دچار فقر هستیم و درباره اتفاقات بین‌المللی از رسانه‌های خارجی تغذیه می‌کنیم. در سونامی ژاپن و سیل پاکستان چه تعداد از عکاسان ما در صحنه حاضر شده و عکس گرفتند؟ ما باید هر واقعه را از منظر دوربین خودمان به تصویر بکشیم هر رسانه نگاه خاص خودش را دارد و وقایع را از فیلتر خودش عبور می‌دهد و وقتی ما تولیدات اختصاصی خود را نداریم ناگزیر، دیدگاه آنها در عکس را منتقل می‌کنیم.

محمدزاده درباره سرای روزنامه‌نگاران گفت: اینجا محلی است که همه عکاسان و روزنامه‌نگاران گرد هم آیند و به ویژه عکاس‌ها این فرصت را دارند که نمایشگاهی از عکس‌هایشان برپا کنند تا توسعه کیفی عکاسی کشور فراهم شود.

در ادامه مراسم صادق‌لو درباره کتاب "فوتوژورنالیسم" گفت: بخش مهمی از نیازهای جامعه عکاسی با این 2 کتاب پاسخ داده شده و می‌تواند این کتاب‌ها منابع درسی دانشگاه‌ باشد. امروز دانشجویان ما پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه چیز زیادی نیاموخته‌اند و تا وقتی که خودشان در فضای مطبوعات قرار نگیرند و تجربه نکنند، کار یاد نمی‌گیرند.

وی با تشکر از معاون مطبوعاتی به دلیل نگاه حرفه‌ای و حمایتی به عکاسی مطبوعاتی بیان کرد: بین فضای عکاسی خبری در ایران و جهان فاصله زیادی وجود دارد و ما بارها مشکلات را مطرح کرده‌ایم که امیدوارم با حضور آقای محمدزاده این مشکلات برطرف شود. عکاسان مطبوعاتی چهره‌های ناشناخته‌ای هستند که دنیا را معرفی می‌کنند. آنچه آنها تصویر می‌کنند کل دنیا می‌بین،د ولی دنیا آنها را نمی‌بیند.

خبرگزاری‌های داخلی با ارائه عکس‌های رایگان باعث تعطیلی سرویس‌های عکس شدند

صادق‌لو افزود: سرویس‌های عکس رسانه‌ها به ویژه روزنامه‌ها و نشریات از وقتی که خبرگزاری‌ها به رایگان عکس‌هایشان را منتشر کردند، رو به تعطیلی رفتند و ما این انتقاد را به خبرگزاری ایسنا مطرح کردیم که کمی حجم عکس هایش را پایین آورد، ولی ایرنا حتی به مبلغ کم عکس‌هایش را می‌فروشد که باید فروش عکس حرفه‌ای شود.

این عکاس خبری در پایان اشاره کرد: انجمن عکاسان مطبوعاتی 12 سال است که افتتاح شده، ولی هنوز یک مکان 50 متری برای انجمن نداریم که فکر می‌کنم دلیل آن هم این است که ما وارد سیاست نشدیم و صرفا یک انجمن صنفی بوده‌ایم.

عباسی مترجم و تدوینگر "فوتوژورنالیسم" سخنران پایانی مراسم نیز گفت: من سال‌هاست به تدریس مشغولم و سعی کرده‌ام مسائل پایه‌ای را مدنظر قرار دهم و در این کتاب‌ها هم تئوری‌های پایه‌ عکاسی و تعریف‌های یکسان در عکاسی مطرح شده است.

وی اشاره کرد: عکاسان خبری ما برای عکاسی در خیابان مشکل دارند و نیروی انتظامی هم با آنها مشکل دارد. هنوز مشخص نشده کجا عکاسی آزاد است و کجا نیست و به همین دلیل باید تعریف‌ها مشخص شود تا بخشی از مشکلات از بین برود.

در ادامه مراسم از این کتاب رونمایی و لوح تقدیری به عباسی تقدیم شد.

عباسی در حاشیه این مراسم در پاسخ به مهر درباره دلیل انگلیسی‌ بودن نام کتاب گفت: معادل فارسی برای فوتوژورنالیسم پیدا نکردم، مگر اینکه می‌نوشتم روزنامه‌نگار عکس که آن هم ترسیدم بنویسم.