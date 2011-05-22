ایمان و اعتقاد راسخ سلاح اصلی نیروهای مسلح در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده لشکر تاکتیکی قرارگاه شمال غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: ایمان و اعتقاد سلاح اصلی نیروهای مسلح در کشورمان به شمار می رود و به همین دلیل دشمن نیز از روبرو شدن با جمهوری اسلامی ایران هراس دارد.

وی عنوان کرد: امروز به برکت وجود نیروهای مسلح مقتدر و توانا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران علیرغم تمام توطئه ها و دسیسه های دشمن با اقتدار هرچه تمامتر در تمام صحنه های جهانی و بین المللی حضور داشته و به خوبی از حق خود و کشورهای مسلمان و مظلوم دفاع می کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: اگر ما در این مملکت دارای امنیت پایدار جانی و مالی هستیم و در آسایش کامل به سر می بریم از برکت وجود نیروهای مسلح مقتدر است که شبانه روز در مرزهای کشور از تمامیت ارزی جمهوری اسلامی ایران دفاع می کنند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی بیان داشت: با توجه به هوشیاری و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دشمن از رویارویی نظامی با کشور هراس دارد و به همین دلیل تلاش می کند که با تغییر تاکتیک و دست زدن به جنگ نرم به مقابله با کشورمان بپردازد که هوشیاری و افزایش بصیرت در این بخش بسیار مهم است.

وی در پایان با اشاره به نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس یادآور شد: ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه و همگام با سایر نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس با جانفشانی تابلوهایی از ایثار و فداکاری را برای همیشه در تاریخ ثبت کرد و امروز نیز به برکت همین رشادتهاست که کشورمان از امنیتی پایدار برخوردار است.

در ادامه این مراسم که با حضور معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش برگزار شد، ضمن تقدیر از نادر علیدوست فرمانده سابق لشکر 28 پیاده کردستان، سیروس رزمگیر به عنوان فرمانده لشکر تاکتیکی قرارگاه شمال غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.