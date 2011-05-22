نتایج اولیه کنکور ارشد اعلام شد/ جزئیات انتخاب رشته 300 هزار داوطلب مجاز

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1390 می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org کارنامه نتایج اولیه را مشاهده کنند.

آندسته از داوطلبانی که بر اساس مفاد کارنامه مذکور مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شده‌اند، لازم است براساس مفاد این اطلاعیه نسبت به دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (شماره 2) و همچنین تکمیل فرم انتخاب رشته‌های اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام کنند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره 2) این آزمون که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها است از روز سه شنبه 3 خرداد تا روز دوشنبه 9 خرداد در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس خواهد بود.

همچنین آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی شده اند در صورت تمایل به دریافت اصل دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره 2) می‌توانند از روز پنجشنبه 5 خرداد با مراجعه به باجه مرکزی پست در هر شهرستان و در شهرستانهای بزرگ به مناطق پستی مربوط در مهلت اعلام شده با پرداخت مبلغ 7 هزار ریال نسبت به دریافت آن در قبال پرداخت وجه مربوط، اقدام کنند.

به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1390 توصیه می‌شود ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2) اقدام کرده و کد رشته محل های مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کنند و پس از آن کد رشته‌های انتخابی خود را در فرم پیش‌نویس (نمونه‌ای که به همین منظور در صفحه 173 دفترچه راهنمای شماره 2 به چاپ رسیده است) درج و پس از اطمینان از صحت رشته محل‌های انتخابی خود، در محدوده زمانی از ساعت 9 صبح روز پنجشنبهه 5 خرداد تا ساعت 24 روز دوشنبه 9 خرداد برای انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبان برای انتخاب رشته می توانند با وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری، شماره شناسنامه و یا کد رهگیری که در پایان ثبت‌نام اولیه توسط سیستم به داوطلب داده شده است (درج این اطلاعات برای ورود به برنامه انتخاب رشته اینترنتی ضروری است) نسبت به ثبت کد رشته محلهای انتخابی و تکمیل فرم مذکور در مدت زمانی که در نظر گرفته شده، اقدام کنند. پس از تایید نهایی رشته‌های انتخابی توسط داوطلب، شماره رمز 15 رقمی توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد و در غیر این صورت انتخاب رشته آنان تکمیل نشده است.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته قبل از اقدام به تکمیل فرم مربوط، در محیط اینترنتی انتخاب رشته بندهایی را مشاهده می‌ کنند که در صورت علامتگذاری در یکی از این موارد به آنها اجازه انتخاب رشته داده می‌شود. بدیهی است هر زمان‌ مشخص‌ شود که‌ داوطلب‌ حقایقی را عمداً یا سهواً کتمان‌ کرده، در هر مرحله ‌(پذیرفته‌شدن‌، حین‌ تحصیل‌ ‌و ...) که باشد، از این آزمون‌ و آزمون‌ سال‌ بعد محروم‌ خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می شود.

در صورتی که داوطلبان بند دوم را علامتگذاری کنند به آنها اجازه اصلاح و ویرایش معدل و دانشگاه محل تحصیل داده خواهد شد و پس از ویرایش این موارد و تأیید آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده می شود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش داوطلبانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قراربگیرند و به هنگام ثبت نام در موسسه محل قبولی، دارای مغایرت معدل باشند با توجه به مصوبه جلسه 19 اردیبهشت ماه 89 شورای این سازمان ازآنان ثبت نام بعمل نخواهدآمد. پس لازم است داوطلبان معدل خودرا براساس مفاد بند "تذکرات خیلی مهم در رابطه با معدل" مندرج درصفحه 4 دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (شماره 2) این آزمون مورد بررسی قراردهند تا مغایرتی بین معدل اعلام شده به این سازمان ومعدلی که به هنگام قبولی ارائه خواهند کرد، نداشته باشند.

با توجه به اینکه کد محل‌های انتخابی درج شده در فرم انتخاب رشته اینترنتی پس از تایید نهایی توسط داوطلب و دریافت شماره رمز 15 رقمی به عنوان رسید، به هیچ عنوان قابل تغییر و یا تعویض نیست، به داوطلبان اکیداً توصیه می‌ شود قبل از اقدام به تکمیل نهایی فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی خود، جزییات و اطلاعات مربوط به کد رشته‌های انتخابی (محل دانشگاه، دوره، میزان شهریه دوره‌های مختلف و ...) را مطالعه کرده و مد نظر داشته باشند.

سیستم انتخاب رشته، تا حدود زیادی هوشمند پیش بینی شده تا در حد امکان خطاهای احتمالی داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اینترنتی به آنان تذکر دهد، لازم است داوطلبان این مورد را نیز در نظر داشته باشند. بدیهی است چنانچه داوطلبی نسبت به رفع خطاهای داده شده اقدام نکند، انتخاب رشته وی کامل نشده و به این داوطلب نیز شماره رمز 15 رقمی به عنوان رسید داده نخواهد شد.

داوطلبان متقاضی رشته‌های بورسیه دارای شرایط خاص پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط این گونه رشته‌ها توجه داشته باشند منحصراً مجاز به انتخاب حداکثر 2 کد رشته محل از این نوع کد رشته محلها هستند و لازم به توضیح است که تاریخ دقیق اعلام اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و برنامه زمانی مصاحبه وسایر مراحل گزینش در اطلاعیه 23 خرداد 90 ازطریق نشریه پیک سنجش و سایت اینترنتی این سازمان به اطلاع کلیه داوطلبان خواهد رسید.

کلیه داوطلبان متقاضی کد رشته‌های امتحانی 1350-1351-1352-1356-1357-1358 و 1360 که مجاز به انتخاب رشته شده باشند لازم است برای اطلاع از تاریخ برگزاری آزمونهای علمی، تشریحی، پروژه و یا عملی به اطلاعیه این سازمان در تاریخ 23 خرداد 90 که ازطریق نشریه پیک سنجش و سایت اینترنتی این سازمان منتشر می‌شود، توجه داشته باشند.

به گفته معاون اجرایی سازمان سنجش حدود 300 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته اند که از این میان 75 هزار نفر پذیرفته می شوند.