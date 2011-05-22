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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۸

انتخابات محلی در اسپانیا آغاز شد/ شکست سنگین در انتظار سوسیالیستها

انتخابات محلی در اسپانیا آغاز شد/ شکست سنگین در انتظار سوسیالیستها

همزمان با برپایی تظاهرات گسترده در اسپانیا انتظار می رود که سوسیالیستها در انتخابات محلی امروز یکشنبه کرسی های بسیاری را از دست دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، همزمان با تظاهرات دهها هزار جوان در اسپانیا در اعتراض به بیکاری و بحران اقتصادی در اروپا پیش بینی می شود این تظاهرات انتخابات محلی را تحت الشعاع قرار داده و حزب سوسیالیست در انتخابات شکست بخورد.

در انتخابات محلی امروز یکشنبه بیش از 34 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند و مردم اسپانیا 8 هزار و 116 شهردار، 68 هزار و 400 شورای شهر و 824 عضو پارلمان را برای 13 منطقه از 17 منطقه نیمه مستقل انتخاب می کنند.

این انتخابات در حالی برگزار می شود که اسپانیا با داشتن بیش از 97 میلیارد یورو بدهی، تورم 3.4 درصدی و افزایش نرخ بیکاری و فقر پس از ایرلند، یونان و پرتغال نخستین کشور اروپایی است که در آستانه ورشکستگی مالی قرار دارد.

کد مطلب 1317459

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