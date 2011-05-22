تیم ملی والیبال موفق به شکست قطر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیم‎های ملی والیبال ایران و قطر شنبه شب در ورزشگاه العربی دوحه برگزار شد که طی آن ملی‌پوشان والیبال کشورمان با نتیجه 3 بر 2 موفق به شکست میزبان خود شدند.

ملی‌پوشان والیبال کشورمان گیم‌های اول، سوم و پنجم این دیدار را به ترتیب با نتایج (25 بر 18)، (25 بر 20) و (15 بر 11) را از آن خود کردند اما سایر گیم‎ها را به ترتیب با نتایج (18 بر 25) و (21 بر 25) واگذار کردند.

این نخستین دیدار تیم ملی والیبال کشورمان با سرمربیگری "خولیو ولاسکو" بود. این تیم امشب دومین دیدار تدارکاتی خود در دوحه را مقابل تیم ملی قطر برگزار می‎کند.

تیم ملی والیبال برای حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا آماده می‎شود. این رقابت‎ها 30 شهریورماه در تهران آغاز شده و تا 8 مهرماه ادامه خواهد داشت.