تیم ملی والیبال موفق به شکست قطر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیمهای ملی والیبال ایران و قطر شنبه شب در ورزشگاه العربی دوحه برگزار شد که طی آن ملیپوشان والیبال کشورمان با نتیجه 3 بر 2 موفق به شکست میزبان خود شدند.
ملیپوشان والیبال کشورمان گیمهای اول، سوم و پنجم این دیدار را به ترتیب با نتایج (25 بر 18)، (25 بر 20) و (15 بر 11) را از آن خود کردند اما سایر گیمها را به ترتیب با نتایج (18 بر 25) و (21 بر 25) واگذار کردند.
این نخستین دیدار تیم ملی والیبال کشورمان با سرمربیگری "خولیو ولاسکو" بود. این تیم امشب دومین دیدار تدارکاتی خود در دوحه را مقابل تیم ملی قطر برگزار میکند.
تیم ملی والیبال برای حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا آماده میشود. این رقابتها 30 شهریورماه در تهران آغاز شده و تا 8 مهرماه ادامه خواهد داشت.
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