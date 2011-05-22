  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۵

در نخستین دیدار تدارکاتی؛

تیم ملی والیبال موفق به شکست قطر شد

تیم ملی والیبال موفق به شکست قطر شد

تیم ملی والیبال کشورمان که برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی عازم قطر شده است در نخستین دیدار موفق به شکست میزبان خود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیم‎های ملی والیبال ایران و قطر شنبه شب در ورزشگاه العربی دوحه برگزار شد که طی آن ملی‌پوشان والیبال کشورمان با نتیجه 3 بر 2 موفق به شکست میزبان خود شدند.

ملی‌پوشان والیبال کشورمان گیم‌های اول، سوم و پنجم این دیدار را به ترتیب با نتایج (25 بر 18)، (25 بر 20) و (15 بر 11) را از آن خود کردند اما سایر گیم‎ها را به ترتیب با نتایج (18 بر 25) و (21 بر 25) واگذار کردند.

این نخستین دیدار تیم ملی والیبال کشورمان با سرمربیگری "خولیو ولاسکو" بود. این تیم امشب دومین دیدار تدارکاتی خود در دوحه را مقابل تیم ملی قطر برگزار می‎کند.

تیم ملی والیبال برای حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا آماده می‎شود. این رقابت‎ها 30 شهریورماه در تهران آغاز شده و تا 8 مهرماه ادامه خواهد داشت. 

کد مطلب 1317461

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها