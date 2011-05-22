پرواز هوایی سنندج - اربیل راه اندازی می شود

علیرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به سفر سه روزه هیئت تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان عراق و بر اساس توافقهای اولیه قرار است که مقدمات لازم برای راه اندازی پرواز سنندج - اربیل فراهم شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر پرواز سنندج - سلیمانیه در هفته دو روز انجام می شود که طرف عراقی با استقبال از افزایش پروازهای این مسیر از ایجاد خط پروازی سنندج - اربیل نیز استقبال کرد و انتظار می رود که با پیگیری های لازم زمینه برای ایجاد و راه اندازی این خط پروازی جدید نیز فراهم شود.

استاندار کردستان با اشاره به لزوم گسترش همکاری ها بین جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق افزود: وجود اشتراک های بسیار در حوزه های فرهنگی زمینه را برای گسترش همکاری های دوجانبه فراهم کرده است و امیدواریم که برگزاری نشست های مختلف زمینه را برای این مهم فراهم کند.

شهبازی به توافق دو طرف برای توسعه و ارتقاء مرز رسمی باشماق مریوان اشاره کرد و گفت: یکی از بندهای بسیار مهم تفاهمنامه دوجانبه بین استان کردستان و استان سلیمانیه تقویت زیرساختهای لازم برای ارتقاء جایگاه مرز رسمی باشماق مریوان است که طرف عراقی رقمی حدود 12 میلیارد تومان را برای این مهم منظور کرده است.

وی همچنین با اشاره به رسمی شدن مرز سیرانبند بانه در سومین دور سفر استانی هیئت دولت به کردستان یادآور شد: در این تفاهمنامه بر توسعه و ایجاد زیرساختهای لازم برای افزایش مبادلات مرزی و عبور و مرور مسافر از طریق مرز سیرانبند بانه مورد تاکید دو طرف قرار گرفت.

سفر سه روزه هیئت تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان عراق با حضور استانداران کردستان و کرمانشاه و معاون استاندار آذربایجان غربی انجام شد.