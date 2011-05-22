مقاوم سازی 1900 واحد مسکن مددجویان روستایی کمیته امداد در گیلان

عباس فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات مقاوم سازی و بهسازی این واحد ها آغاز شده است، افزود: تا پایان امسال این واحدها به مددجویان واگذار خواهد شد.

وی اظهارداشت: برای ساخت این واحد ها 196 میلیارد ریال از محل تسهیلات بهسازی و مقاوم سازی خانه های روستایی بنیاد مسکن هزینه می شود.

مدیرتامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان گیلان از اخذ هزار پروانه ساختمانی جدید برای متقاضیان مسکن مددجویی کمیته امداد در سال جاری خبر داد و گفت: علاوه بر این طرح های عمرانی 300 واحد مسکونی نیمه تمام سنوات گذشته با اعتبار سه میلیارد ریال در حال تکمیل و واگذاری است.

وی افزود: در اجرای طرح تامین مسکن مددجویان شهری نیز پارسال با اعتبار 9 میلیارد و 660 میلیون ریال 79 واحد مسکن احداث و 65 واحد دیگر برای مددجویان شهری خریداری شده است.

فلاحتی با اشاره به دیگر خدمات عمرانی کمیته امداد در استان خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته دو هزار و 868 واحد مسکونی با اعتبار 14 میلیارد ریال تعمیر و بازسازی شده و چهار هزار و 43 خانوار دیگر با استفاده از اعتبارات چهار میلیارد ریالی تبصره های عمومی دولت از انشعبات آب و برق و گاز بهره مند شدند.