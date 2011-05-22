مینو اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اجرایی شدن طرح عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت: باوجود اینکه در رابطه با این موضوع در دولت تصمیماتی گرفته شده است اما هنوز بدنه مدیران دولتی با این موضوع همراهی لازم را ندارد، مثلا در سطح دانشگاهها ابلاغیاتی را در این خصوص داریم اما اینکه چه کسی آنرا اجرایی کند هنوز مشخص نیست یعنی معلوم نیست حراست دانشگاه باید این کار را انجام دهد یا معاونت فرهنگی دانشگاه.

وی تصریح کرد: بنابراین اراده ای باید باشد که این قوانین را در دانشگاهها پیاده کند زیرا اگراین قوانین پیاده شود آرامش روحی برای جوانانی که در حال درس خواندن هستند ایجاد خواهد شد و هر چه آرامش روحی و روانی جوانان بیشتر شود آنها به مباحث علمی خود توجه بیشتری می کنند درحالیکه متاسفانه امروز مشاهده می کنیم که جوانان ما بجای اینکه به مباحث علمی و پژوهشی بپردازند همواره بدنبال مد روز هستند.

مسئول بسیج جامعه زنان افزود: طرح عفاف و حجاب در کلان طرح خوبیست اما باید بدنبال راهکارهای مناسب اجرایی کردن آنها باشیم که این راهکارها خیلی هم سخت نیست و یکی از آنها ترویج بحث های آزاد اندیشی در دانشگاه ها است که می تواند به این موضوع کمک کند که جوانان ما بدانند چه چیزهایی به صلاحشان است ولی به هرحال این یکی از کارهای تدریجی و زمانبر است و نباید خسته شد بلکه باید با سعه صدر برخورد کرد

وی با بیان اینکه اگر فقط قانون عفاف و حجاب را در دانشگاه ها اجرا کنیم خیلی از مشکلاتمان در این زمینه حل خواهد شد، گفت: باید به این موضوع مهم هم توجه کنیم که در این زمینه کم کاری می شود مثلا چطور فرانسه از ظرفیت قانونی خود استفاده می کند و حجاب را ممنوع اعلام می کند ولی ما نمی توانیم از ظرفیت قانونی خود برای اجرایی کردن قانون عفاف و حجاب استفاده کنیم.

تنها دورکاری موجب گرم شدن کانون خانواده نمی شود

اصلانی در خصوص نقش دورکاری زنان در تحکیم بنیان خانواده، اظهار داشت: موضوع حضور اجتماعی زنان در جامعه یک موضوع جدی است، لذا معتقدم که باید از توان و خلاقیت زنان در جهت پیشبرد و سازندگی کشور استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: این موضوع نیاز به روشهایی دارد که ضمن بهره برداری از توان و استعداد خدادادی بانوان برای رشد و پیشبرد کشور در عین حال خانواده آسیب نبیند لذا دورکاری یکی از این روشها است که درعین بهره مندی از توان و استعداد زنان می تواند حضور آنها را در محیط گرم خانواده بیشتر تعریف کند.

مسئول بسیج جامعه زنان اضافه کرد: به هر میزان حضور فیزیکی زن در خانواده ها بیشتر احساس شود آرامش خانواده نیز بیشتر می شود و همینطوراستحکام و انسجام خانواده بیشتر خواهد شد بطوریکه نیازهای روحی افراد در کانون گرم خانواده مرتفع شده و مانع آسیب های اجتماعی می شود و یا این آسیبها را به حداقل می رساند.

وی در عین حال تصریح کرد: به نظر من حتی تنها دورکاری هم این هدف را محقق نمی کند اما یکی از راههایی که الان بهترین شیوه برای گرم نگهداشتن کانون خانواده به شمار می رود انجام دورکاری است که باعث می شود زن در کنار همسر و فرزندان حضور جدی و فعالی داشته باشد.

سه راه حل برای مشاغلی که با دورکاری سنخیتی ندارند

این استاد دانشگاه در خصوص مشاغلی مانند پرستاری که با دورکاری سنخیتی ندارند نیز گفت: در رابطه با این مشاغل بویژه در عرصه بهداشت و درمان فکر می کنم با شیفت بندی، کاهش ساعات کاری و استخدام بیشتر خانمها این نقیصه جبران شود چرا تنها با اجرای این راهکارهاست که خانمها هم به وظایف اجتماعی خود می رسند وظایف خانوادگی خود را هم انجام می دهند.

وی در عین حال تصریح کرد: البته این موضوع هنوز جای کار دارد و باید با کار کارشناسی بیشتر در رابطه با این موضوع تصمیم گیری کنیم و به راههای مناسبتر و جدیدتری فکر کنیم که بتواند این امر را محقق کند ولی با این وجود هم اکنون موضوع دورکاری و شیفت بندی و کاهش ساعات کاری خانمها می تواند تاثیر مثبتی بر استحکام بنیان خانواده داشته باشد.

اصلانی با بیان اینکه البته شاغل بودن خانم ها نباید بعنوان یک ارزش مطرح شود، گفت: جامعه باید زمینه ای را فراهم کند که این استعدادها و توان در خدمت پیشرفت جامعه قرار بگیرد اما نه بعنوان شاغل بودن چون این نوع نگرش به بحث اجتماعی و اقتصادی زنان موضوع شکننده ای است که راه به جایی نمی برد ضمن اینکه غرب نیز هم اکنون در این زمینه به بن بست رسیده است پس ما باید بسیار تلاش کنیم که نه تنها به آن وضع دچار شویم بلکه با خلاقیت بتوانیم راهنمایی برای جامعه بشریت هم باشیم.

به صله رحم در اطلس خانواده توجه شود

مسئول بسیج جامعه زنان در ادامه در خصوص اطلس خانواده که قرار است در مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تهیه شود نیز گفت: در اطلس خانواده باید حتما موضوعات سنتی ما در خانواده مانند صله رحم و ارتباطات گسترده فامیلی و پرهیز از پرداختن به خانواده هسته ای که یکی از چالشهای فعلی خانواده ها در کشورهای غربی است مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همچنین در اطلس خانواده باید به ارتباطات بین زوجین و ارتباط والدین با فرزندان و توجه به مباحث تربیتی فرزندان براساس تفاوتهایی که بین آنها وجود دارد توجه شود ضمن اینکه به مسائل اقتصاد خانواده و صرفه جویی و بهینه مصرف کردن هم باید مورد توجه قرار گیرد.

معیار انتخاب بانوی بصیر عضویت در خانواده ایثارگران است

این استاد دانشگاه همچنین در خصوص انتخاب بانوی بصیر از سوی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری که قرار است همایشی با این عنوان در ایام هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر برگزار می‌شود، نیز گفت: معیار ما برای انتخاب بانوی بصیر علاوه بر معیارهایی که مرکز امور زنان وخانواده نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته این است که فرد از خانواده ایثارگران باشد و در عین حال از خانواده موفقی برخوردار باشد و ارتباط عاطفی خوبی را در درون خانواده برقرار کرده باشد.

وی تغییر ساختار مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری را مثبت ارزیابی کرد و عنوان کرد: این تغییر ساختار به پویایی این مرکز کمک شایان توجهی خواهد کرد.