صف برداشت یارانه نقدی در مقابل خودپردازها/ دستور آماده باش بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، با قابل برداشت شدن یارانه های نقدی در روز جاری، از اولین ساعات روز صفهای طولانی برای برداشت مبالغ یارانه از حسابها در مقابل خودپردازهای بانکی تشکیل شده است.

این در حالی است که صفهای تشکیل شده در مقابل خودپردازهای بانکهای دولتی بیش از بانکهای خصوصی به چشم می خورد، در عین حال باجه های بانکهای دولتی با ازدحام جمعیت به ویژه در مناطق شلوغ و پرجمعیت مواجه هستند.

با وجود تمهیدات پیش بینی شده از سوی بانکها برای پرداخت یارانه نقدی مرحله چهارم و دستور بانک مرکزی برای آماده باش نظام بانکی برای اجرای آن در روز یک شنبه اول خردادماه، مردم بازهم با مشکلاتی در دریافت یارانه ها مواجه شده اند.

بانک مرکزی به بانکها برای تامین اسکناس مورد نیاز، افزایش ساعت کار بانکها به صورت فوق العاده، تمهیدات از نظر سرویس دهی خودپردازها و سایر سیستمهای الکترونیکی و غیره از چند روز پیش دستوراتی را صادر کرده بود.

براین اساس بسیاری از بانکها برای ارائه سرویس بهتر به مشتریان ساعت کاری خود را در روز جاری به صورت فوق العاده افزایش داده اند. بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که مشکلی از لحاظ تامین نقدینگی مورد نیاز مردم ندارد.

پرداخت یارانه های نقدی همزمان با برداشت حقوق، منجر به افزایش ازدحام در مقابل بانکها و خودپردازهای بانکی شده است، برخی از خودپردازها نیز از ارائه سرویس به مشتریان دیگر بانکها خودداری می کنند و فقط به مشتریان دارنده کارت بانک خود سرویس ارائه می دهند.

همزمان شدن برداشت یارانه های نقدی با واریز حقوق، در حالی مشکلات نظام بانکی و مردم را در این بحث افزایش می دهد که مهران شریفی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در گفتگو با مهر پیشنهاد کرده است که مبالغ یارانه های نقدی برای مقارن نشدن با پرداخت حقوق کارمندان و غیره در پایان ماه، در مقطع زمانی بین دهم تا بیستم هر ماه به حسابها واریز شود، زیرا در این مقطع زمانی حجم تراکنش بانکها پائین است و تراکیفی ایجاد نمی شود.

وی با بیان اینکه دلایل اینکه هنوز این موضوع مد نظر قرار نگرفته است را نمی دانم، افزوده است: سازمان یا نهاد مسئول در این زمینه تصمیم گیری می کند و اگر یارانه های نقدی در این مقطع زمانی پرداخت شود با کیفیت مطلوب تری در سرویس دهی همراه خواهد بود.