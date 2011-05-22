رأی مردم امانت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام شامگاه شنبه در همایش فرمانداران استان که در محل سالن جلسات حوزه دفتر استاندار برگزار شد، در بیاناتی مهم به موضوع برگزاری انتخابات در سال جاری پرداخت و گفت: رای مردم امانت الهی است و صیانت از آرا مردمی و فراهم کردن شرایط مشارکت حداکثری از وظایف مجریان انتخاباتی است که باید به آن اهتمام ورزند .

وی اظهار داشت: مجریان انتخابات در استان با پرهیز اکید از ورود به دسته بندیها باید شرایطی را مهیا کنند تا مردم در فضای آرام و امن، متقی ترین، عالم ترین و داناترین کاندیدها را انتخاب کنند .

وی افزود: انتخابهایی که بر این اساس شکل گیرد، سرمایه ای بزرگ برای استان و نظام محسوب می شود و ما تنها وظیفه داریم از این امانت الهی حفاظت کنیم .

اعلایی تصریح کرد: هرگونه تأثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم توسط مجریان یا پشتیبانی و حمایت از کاندیدهایی که منجر به رأی آوری آنها شود خیانت به امانت الهی محسوب می شود .

استاندار ایلام، نقش فرمانداران در برگزاری انتخابات را نقش اصلی خواند و بیان کرد: فرمانداران جدایی از موضوع اجرای انتخابات در شهرستانها، وظیفه دارند بستری مهیا کنند که در پناه آن مردم در کمال امنیت، آرامش و محبت در فضایی که همراه با تضارب آرا باشد و فرصت طرح تمام ایده ها ممکن شود و به حضور حداکثری مردم کمک کند.

اعلایی ابراز امیدواری کرد تا فرمانداران استان با بهره گیری از تجربیات سال گذشته، بتوانند سالی موفقیت آمیز برای مردم رقم بزنند تا استان به جایگاه واقعی خود برسد .

وی یکی از سیاستهای اصلی دولت در سال جاری را توسعه متوازن استانها ذکر کرد و گفت: این راهبرد به این معناست که ما باید بگونه ای در استفاده از منابع اعمال مدیریت کنیم که کل نقاط استان از سرمایه گذاریها منتفع شوند .

این مسئول با مهم دانستن این راهبرد، اضافه کرد: نقش شهرستانها در بودجه سال 90 پررنگ دیده شده و فرمانداران باید در راستای ایجاد توسعه متوازن با برنامه عمل کنند.

استاندار ایلام از فرمانداران و مسئولان استان خواست تا بدون تأثیرپذیری از اعمال نفوذ اشخاص و شرایطی محیطی در فضایی همراه با عدالت به اجرای برنامه های دولت مبادرت ورزند .

وی نیازسنجی و تحلیل درست از شرایط هر منطقه را یکی دیگری از راههای تحقق عدالت ذکر کرد و تصریح کرد: این استعدادها به صورت جامع شامل موضوعات گوناگون فرهنگی، عمرانی، زیربنایی، کشاورزی و... است که باید بدرستی تشخیص داده شود .

اعلایی با تأکید بر این موضوع که نباید تصمیماتی عملیاتی شود که فشار اشخاص در پشت آن پروژه ها باشد، اضافه کرد: این موضوع باعث عدم شناسایی دقیق، ظرفیتها و پتانسیل های موجود می شود و باعث می شود مانند برخی پروژه های نیمه تمام که مانند غده های سرطانی بلاتکلیف هستند بمانند .

وی ادامه داد: موضوع ایجاد هماهنگی بین ادارات شهرستانی نیز یکی دیگر از وظایف فرمانداران استان محسوب می شود که باید در فضایی آمیخته با انس و همدلی و پرهیز از تقابل و بخشی نگری امورات مردم جهادگونه به سامان رسیده شود .