بوته ها در کتیبه های بیشاپور روییدند/ خطر تخریب سنگهای تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، بیشاپور یکی از شهرهای باستانی ایران در 25 کیلومتری غرب کازرون فارس است که در زمان ساسانیان ساخته شده، بیشاپور با 200 هکتار وسعت از شهرهای مهم آن زمان بوده و اهمیت ارتباطی داشته، این شهر از قدیمی ترین شهرهایی بوده که تاریخچه ساخت آن به صورت مکتوب در سنگ نوشته ای موجود است. این شهر دارای طراحی و مهندسی ویژه آن روزگار بوده و در کتابهای تاریخی، نام این شهر با عنوانهای بیشاپور، بیشابور، به شاپور، بیشاور و "به اندیوشاپور" ضبط شده است.

شهر بیشاپور مرکز ایالت و کوره اردشیر خوره بوده و تا قرن هفتم هجری آباد و مسکونی محسوب می شده اما پس از آن ویران شده که البته گنجینه ای از آثار ارزشمند ساسانی مانند معبد آناهیتا به شمار می رود.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهر بیشاپور به رغم تمام قابلیتها از سوی مسئولان مورد بی توجهی قرار گرفته، بیان کرد: طی چند سال گذشته این آثار تاریخی دچار آسیبهای زیادی شده به گونه ای که شهر بیشاپور مورد تهدید قرار گرفته است.

رویش گیاهان در سنگها و نقش برجسته های بیشاپور

محسن عباسپور به گوشه ای از این تهدیدات اشاره کرد و اظهار داشت: به عنوان نمونه این آثار تاریخی با ارزش به محلی برای چرای دام تبدیل شده و روستائیان اطراف بدون هیچگونه ترسی به راحتی گوسفندان خود را به داخل شهر تاریخی بیشاپور آورده که این امر خطراتی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این طی مدت اخیر خبر رسید که قرار است جاده ای در شمال این اثر تاریخی با ارزش کشیده شود که در پی آن نیز موضوع دو بانده شدن این جاده مطرح شد.

وی با بیان اینکه همگی این اتفاقات طی مدت اخیر باعث تهدید این آثار تاریخی شده، بیان کرد: مسئولان میراث فرهنگی نه تنها برای حفظ این اثر هیچ گامی بر نمی دارند بلکه با بی توجهی های خود برای حفاظت از شهر تاریخی بیشاپور شرایط نابودی آن را نیز فراهم می کنند.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون با اشاره به اینکه شهر بیشاپور در چند سال اخیر با تهدیداتی روبرو بوده است، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات عمده که این اثر با ارزش را در آستانه نابودی قرار داده مربوط به گل سنگها و بوته هایی است که از نقش برجسته های این شهر تاریخی سر درآورده است.

وی گفت: شش نقش برجسته در این اثر تاریخی وجود دارد که در هر شش مورد آن شاهد رویش گیاهان هستیم که به دنبال آن شکافهایی در نقش برجسته ها به وجود آمده و باعث می شود که آنها از درون آسیب ببینند.

عباسپور با بیان اینکه در هشت قسمت از هر نقش برجسته بوته های گیاهی بیرون آمده، اظهار داشت: چندین بار این موضوع به مسئولان مربوطه گزارش داده و مقرر شد که هر چه سریعتر برای جمع آوری آن بوته های گیاهی اقدام کنند اما تاکنون هیچگونه اقدامی صورت نگرفته و بوته ها در حال تخریب نقش برجسته های بیشاپور و تنگ چوگان هستند.

وی با بیان اینکه این بی مسئولیتی ها صحنه آشنایی است که هر سال برای شهر تاریخی بیشاپور تکرار می شود، افزود: میزان رویش این بوته های گیاهی در نقش برجسته ها آنقدر زیاد است که هر لحظه امکان از بین رفتن آنها وجود دارد البته یکی از این نقش برجسته ها در خودش کتیبه هم دارد که این مسئله در ایران بی نظیر است زیرا شهر بیشاپور از محدود بناهایی است که یکی از نقش برجسته هایش کتیبه هم دارد البته این نقش برجسته هم از رویش بوته های گیاهان محروم نبوده است.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان کازرون در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پایگاه پژوهشی بیشاپور در 10 سال گذشته اشاره کرد و گفت: طی این مدت هیچگونه اقدام مناسبی برای حفاظت از شهر تاریخی بیشاپور صورت نگرفته و تنها یک موزه در این مجموعه راه اندازی شده است.

وی گفت: البته برای احداث این موزه بنایی را که مربوط به ائلین کاوشگر بیشاپور بود از بین بردند که برخی نیز معتقد بودند که این بنا نیز جزو آثار تاریخی و با ارزش محسوب می شود.

عباسپور با اشاره به اینکه پایگاه پژوهشی بیشاپور نیازمند یک مدیریت فعال است، گفت: وقتی اقدامات دیگر پایگاههای پژوهشی را با پایگاه بیشاپور مقایسه می کنیم متوجه می شویم که اقدامات این پایگاه ها با پایگاه بیشاپور قابل مقایسه نیست چراکه در بیشاپور طی 10 سال فقط یک موزه احداث شده است.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون افزود: در شهر تاریخی بیشاپور طی مدت اخیر هیچگونه اقدامی صورت نگرفته تا این آثر تاریخی باارزش نیز در لیست آثار تاریخی یونسکو جای گیرد.