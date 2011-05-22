انتقاد فرشباف از افزایش دوبرابری نرخ دیه

جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر اصلی ترین هدف در صنعت بیمه کشور را رقابتی شدن بازار عنوان و بیان کرد: اگر در گذشته بیمه مرکزی تعرفه هایی را مشخص و به شرکتهایی بیمه ابلاغ می کرد، شرکتهای بیمه اجازه نداشتند که کمتر از آن رقم حق بیمه تعیین کنند و بیمه شخص ثالث بفروش برسانند.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه با اشاره به اینکه در بیمه آتش سوزی، ضریب خسارت به شدت پائین است یعنی حق بیمه به شدت دریافت می شود اما شرکتهای بیمه خسارت کمتری می پردازند، تصریح کرد: رقابتی شدن صنعت بیمه این فضا را بوجود می آورد که صنعت بیمه مناسب با ضریب خسارت حق بیمه تعیین کند و بر اساس مدیریت ریسک حق بیمه با خسارتها نزدیکی داشته باشد.

کاهش حق بیمه ها

وی با بیان اینکه با رقابتی شدن صنعت بیمه در برخی از رشته ها حداقل ۳۰ درصد و در برخی رشته ها حداقل ۷۰ درصد کاهش قیمت حق بیمه را شاهد بوده ایم، اظهارداشت: این در حالی است که حق بیمه های تولیدی در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ با ۲۵ درصد رشد همراه بوده است، یعنی با کاهش حق بیمه استقبال مرم برای گسترش پوششهای بیمه ای بسیار منطقی و معقول می شود.

فرشباف ماهریان در مورد بیمه شخص ثالث عنوان کرد: در این مورد شورایعالی بیمه نرخ ثابتی را به تصویب و آن را به دولت پیشنهاد و دولت نیز بر اساس ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث آئین نامه آن را تصویب می کند که این آئین نامه شامل هم تخفیفات و هم جرائم است.

آئین نامه جدید

به گفته وی این آئین نامه در اردیبهشت ماه به تصویب رئیس جمهور رسید و ابلاغ شد و از امروز در صنعت بیمه صدور بیمه نامه های جدید بر اساس آئین نامه جدید صورت می گیرد، البته این آئین نامه از ابتدای سال لازم الاجرا بود، بنابراین شرکتهای بیمه موظف هستند که دو ماه گذشته را نیز با شرایط تطبیق دهد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی موظف شده است که بر اساس ضرایب حق بیمه ها، حداکثر رقم را برای شرکتهای بیمه تعیین کند، این در حالی است که در گذشته حداقل ارقام را به شرکتهای بیمه اعلام می کرد، بنابراین شرکتهای بیمه این رقم را کف قرار می دادند و نرخها را افزایش می دادند.

وی ادامه داد: هم اکنون با رقابتی شدن نرخها در صنعت بیمه لازم است که بیمه مرکزی حداکثر نرخها را اعلام کند تا شرکتهای بیمه در رقابت با یکدیگر نرخهای کمتری را اعمال کنند، حتی در بیمه شخص ثالث هم سقف را تعیین می کنیم.

جلسه با مدیران بیمه ها

فرشباف ماهریان از برگزاری جلسه ای در روز گذشته با مدیران بیمه های اتومبیل شرکتهای بیمه و ابلاغ آئین نامه مذکور خبرداد و افزود: البته این آئین نامه طی نامه ای کتبی هم به شرکتهای بیمه ابلاغ خواهد شد و در معرض تمامی نمایندگان فروش بیمه قرار می گیرد.

وی از افزایش میزان حق بیمه ها در سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان ۴.۵ تا ۵ درصد خبرداد و افزود: یک درصد از این رقم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است و ۴ درصد باقیمانده نرخ تطبیقی بود که آئین نامه جدید نسبت به آئین نامه قبلی دارد.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشور در مورد مزایای آئین نامه جدید نسبت به آئین نامه قبلی گفت: در این آئین نامه تخفیفاتی برای رانندگانی که تا ۹ سال تصادف و خسارتی نداشته باشند در نظر گرفته شده است به طوریکه می توانند از تخفیف ۷۰ درصدی برخوردار شوند واز سوی دیگر افرادی که در طول یکسال ۴ مرتبه تصادف کنند مجبور هستند سال پس از آن حق بیمه دو برابری پرداخت نمایند.

وی خاطرنشان کرد: آئین نامه ای که از امروز در صنعت بیمه کشور عملیاتی می شود بر اساس دیه مربوط به سال گذشته است که رقم آن در ماههای عادی ۴۵ میلیون تومان و در ماههای حرام ۶۰ میلیون تومان است، بنابراین هیچگونه تغییری در نرخ دیه بیمه نسبت به سال گذشته بوجود نیامده است که مطابق با سیاستهای دولت این کار عملیاتی شده است.

فرشباف ماهریان افزود: در آئین نامه جدید ارتباط راننده با وسیله نقلیه در نظر گرفته شده است و این موضوع در آئین نامه های قبلی مد نظر نبود.

اخبار غیررسمی

وی گفت: بحثی که اخیرا مطرح شده و اطلاعات غیر رسمی آن مطرح شده این است که مبلغ دیه به دو برابر افزایش یافته یعنی مبلغ ۴۵ میلیون تومان ماههای عادی به ۹۰ میلیون تومان و۶۰ میلیون تومان ماههای حرام به ۱۲۰ میلیون تومان که امیدواریم این موضوع صحت نداشته باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه وزیر دادگستری این موضوع را باید ابلاغ کند، اظهارداشت: اگر قرار باشد که در یک سال حق بیمه شخص ثالث دو برابر شود، مطمئنا بسیاری از افراد جامعه توانایی پرداخت چنین حق بیمه ای را نخواهند داشت و بنابراین حق بیمه ای خریداری نمی کنند و در عین حال احتمال تخلفات در صنعت بیمه افزایش می یابد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۶ تا ۷ میلیون موتور سیکلت در حال تردد هستند که نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها دارای بیمه نامه هستند زیرا دارندگان آنها معتقدند که حق بیمه ها گران است بنابراین برای خود پوششهای بیمه خریداری نمی کنند، در حالیکه اگر ۵۰ هزار تومان پرداخت کنند پوشش ۶۰ میلیون تومانی برای یکسال تهیه می کنند.

فرشباف اضافه کرد: اگر رقم ۵۰ هزار تومان به۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد، در عین حال به دلیل اینکه پوشش بیمه ای پیش از این نداشتند و باید جریمه یکسال را نیز پرداخت کنند، بنابراین ۲۰۰ هزار تومان حق بیمه باید بپردازند، در حالیکه این افراد ۵۰ هزار تومان را نمی توانند پرداخت نمایند چگونه ۲۰۰ هزار تومان را خواهند پرداخت؟

وی با طرح این سئوال که نسبت به سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که نرخ دیه شخص ثالث دو برابر می شود؟، اظهارداشت: اگر قرار است که چنین برنامه اجرا شود لازم است که طی یک فرآیند عملیاتی شود، دولت با برنامه کنترل قیمتها به دنبال جلوگیری از افزایش نرخ تورم در جامعه است، اما وقتی به یکباره نرخی ۱۰۰ درصد افزایش می یابد این امر بر روی قیمتها، هزینه ها، کرایه ها و غیره تاثیر می گذارد.