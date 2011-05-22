به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سید یحیی ‏صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، در دومین ‏گردهمائی خانوادگی رزمندگان و پاسداران گردان 2 پادگان ولی عصر (عج ) که در محل سالن اجتماعات نیروی ‏ هوافضای سپاه برگزار شد، با تبیین فلسفه سیاسی حکومت در اسلام و شیعه ‌گفت:‏ فلسفه سیاسی حکومت در اسلام و در شیعه این است که در زمان غیبت کبری که هم اکنون نیز در آن به سر ‏‏می بریم، ولی فقیه جانشین امام زمان(عج) است.

وی افزود: حکم ولی فقیه، نافذ است و ولایت ‏فقط محبت نیست، ‌بلکه ولایت تبعیت است و باید از ولی فقیه ‏تبیعت عملی کنیم و تبعیت حرفی ملاک ‏نیست.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: مقام معظم رهبری همان جایگاه حضرت امام(ره) را داشته و همان ‏‏خط نورانی امام(ره) را چه در مسایل داخلی و چه خارجی با حکمت و صلابت دنبال می‌کنند.

صفوی در ادامه با برشماری دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی در مقیاس داخلی و خارجی و ‏‏معرفی ولایت فقیه بعنوان بزرگترین ارمغان فکری، حکومتی و سیاسی انقلاب برای دنیای امروز گفت: ‏ملت ایران برای همیشه خود را مدیون فداکاری و شجاعت فرزندان مجاهد و معنوی خود، که با حضور ‏‏مستمر در صحنه‌های نیاز انقلاب، ناکامی دشمنان و کامیابی دوستان انقلاب را رقم زدند، دانسته و یاد و ‏‏خاطره حماسه آفرینی آنان در طول تاریخ انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را منشاء حرکت، تلاش و ‏‏پویایی خود در آینده انقلاب و کشور می‌داند.

وی در تبیین مقام عظمای ولایت و لزوم تبعیت از آن، اظهار داشت: تجربه تاریخ سی سال گذشته انقلاب اسلامی آن است که هر کسی و در هرمقامی خواسته یا نا خواسته از ‏‏مسیر قانون اساسی و ولایت و رهبری امام و مقام معظم رهبری خارج شد، سقوط سیاسی کرد. کسانی ‏‏که مقابل امام(ره) ایستادند بد عاقبت شدند. بنی صدر غرور و تکبر داشت و رای 11 میلیونی را به رخ می کشید ‏‏و حرف امام(ره) را گوش نمی کرد و نهایتا مطرود ملت شد.‏ بنابراین افراد در هر پست و مقامی، ‌اگر بخواهند دربرابر ولی فقیه بازی سیاسی کنند، از سوی ملت ‏طرد می‌شوند.‏

فرمانده سابق کل سپاه افزود:‏ ولایت فقیه ولایت حق است و افراد در هر پست و مقامی اگر بخواهند در مقابل ولی فقیه، ‏سیاسی‌بازی ‏کنند و یا غرور آنها موجب ولایت‌گریزی و عدم تبعیت از قانون و ولایت فقیه شود، در نهایت در پیشگاه ‏خداوند رسوا شده و از سوی ملت طرد خواهند شد.‏

صفوی در ادامه ضمن تشریح فعالیت های سرویس های اطلاعاتی بیگانه ‏‏در القائات و هدایت برخی از جریانات فکری منحرف ‌گفت:‏ تجربه سیاسی سی سال گذشته انقلاب اسلامی نشان داده است، سرنخ برخی از گروههای سیاسی منحرف ‏سرویس‌های اطلاعاتی بیگانگان هستند و به فضل الهی مردم ما مردمی مومن و هوشمند و وفادار به امام ‏بزرگوار و مقام معظم رهبری بوده و جریانات منحرف نخواهند توانست این ملت بزرگ را از آرمانهای ‏حضرت امام(ره) و شهداء عزیز جدا کنند.‏