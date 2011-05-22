به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، در دومین گردهمائی خانوادگی رزمندگان و پاسداران گردان 2 پادگان ولی عصر (عج ) که در محل سالن اجتماعات نیروی هوافضای سپاه برگزار شد، با تبیین فلسفه سیاسی حکومت در اسلام و شیعه گفت: فلسفه سیاسی حکومت در اسلام و در شیعه این است که در زمان غیبت کبری که هم اکنون نیز در آن به سر می بریم، ولی فقیه جانشین امام زمان(عج) است.
وی افزود: حکم ولی فقیه، نافذ است و ولایت فقط محبت نیست، بلکه ولایت تبعیت است و باید از ولی فقیه تبیعت عملی کنیم و تبعیت حرفی ملاک نیست.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: مقام معظم رهبری همان جایگاه حضرت امام(ره) را داشته و همان خط نورانی امام(ره) را چه در مسایل داخلی و چه خارجی با حکمت و صلابت دنبال میکنند.
صفوی در ادامه با برشماری دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی در مقیاس داخلی و خارجی و معرفی ولایت فقیه بعنوان بزرگترین ارمغان فکری، حکومتی و سیاسی انقلاب برای دنیای امروز گفت: ملت ایران برای همیشه خود را مدیون فداکاری و شجاعت فرزندان مجاهد و معنوی خود، که با حضور مستمر در صحنههای نیاز انقلاب، ناکامی دشمنان و کامیابی دوستان انقلاب را رقم زدند، دانسته و یاد و خاطره حماسه آفرینی آنان در طول تاریخ انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را منشاء حرکت، تلاش و پویایی خود در آینده انقلاب و کشور میداند.
وی در تبیین مقام عظمای ولایت و لزوم تبعیت از آن، اظهار داشت: تجربه تاریخ سی سال گذشته انقلاب اسلامی آن است که هر کسی و در هرمقامی خواسته یا نا خواسته از مسیر قانون اساسی و ولایت و رهبری امام و مقام معظم رهبری خارج شد، سقوط سیاسی کرد. کسانی که مقابل امام(ره) ایستادند بد عاقبت شدند. بنی صدر غرور و تکبر داشت و رای 11 میلیونی را به رخ می کشید و حرف امام(ره) را گوش نمی کرد و نهایتا مطرود ملت شد. بنابراین افراد در هر پست و مقامی، اگر بخواهند دربرابر ولی فقیه بازی سیاسی کنند، از سوی ملت طرد میشوند.
فرمانده سابق کل سپاه افزود: ولایت فقیه ولایت حق است و افراد در هر پست و مقامی اگر بخواهند در مقابل ولی فقیه، سیاسیبازی کنند و یا غرور آنها موجب ولایتگریزی و عدم تبعیت از قانون و ولایت فقیه شود، در نهایت در پیشگاه خداوند رسوا شده و از سوی ملت طرد خواهند شد.
صفوی در ادامه ضمن تشریح فعالیت های سرویس های اطلاعاتی بیگانه در القائات و هدایت برخی از جریانات فکری منحرف گفت: تجربه سیاسی سی سال گذشته انقلاب اسلامی نشان داده است، سرنخ برخی از گروههای سیاسی منحرف سرویسهای اطلاعاتی بیگانگان هستند و به فضل الهی مردم ما مردمی مومن و هوشمند و وفادار به امام بزرگوار و مقام معظم رهبری بوده و جریانات منحرف نخواهند توانست این ملت بزرگ را از آرمانهای حضرت امام(ره) و شهداء عزیز جدا کنند.
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