افزایش زنان سرپرست خانوار به مرز هشدار رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری عصر شنبه در نشست تخصصی مسئولان امور بانوان کشور با بیان اینکه متاسفانه الگوی مورد نیاز جامعه زنان، امروزه در کشور ما شکل نگرفته گفت: در رابطه با صدور الگوهای اسلامی دچار مشکل هستیم.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه برای تبیین و تعیین جایگاه زنان در جامعه باید یک نهضت و جنبش صورت گیرد ادامه داد: امروزه کشورهای منطقه که به پا خاسته اند، نیازمند الگوی مناسب اسلامی هستند و این الگو باید از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر شود.

انواری با بیان اینکه بسیاری از مسایل حوزه زنان به دلیل وجود متولیان زیاد مغفول مانده است گفت: مساله زنان، مساله یک نهاد خاص نیست بلکه یک مساله فرابخشی و با سلامت اجتماعی در ارتباط است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه موضوع زنان بویژه زنان سرپرست خانوار به حال و آینده مرتبط است افزود: متاسفانه امروز تضمینی برای کاهش آمار زنان سرپرست خانوار وجود ندارد و گزارش ها حاکی از آشفتگی، عدم باور و تعادل در خانواده است که تولید نارسایی می کند.

انواری اظهار داشت: هم اکنون آمار طلاق در شهر تهران به مرز 30 درصد رسیده است و متاسفانه ما امروزه با پدیده ای به نام زایش زنان سرپرست خانوار مواجه هستیم که جلوگیری از وقوع این پدیده اجتماعی، نیازمند عزم ملی است.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) خارج شدن خانواده ها از جایگاه اصلی خود را یک تهدید مهم خواند و گفت: متاسفانه بحث صیانت از خانواده به طور جدی در دستور کار قرار ندارد.

انواری با تاکید بر اینکه در بحث زنان سرپرست خانوار باید از حوزه احساس فراتر رفته و احساس را وارد حوزه تعقل کنیم افزود: امروزه زنان سرپرست خانوار نیازمند حل دو مشکل شامل حل گذشته دردناک خود و تضمین آینده هستند.

وی گفت: امروز دختری با چادر از خانه بیرون می آید و در اتوبوس چادر را درآورده و خود را آرایش می کند آیا این نشان از فقدان الگوی مناسب در جامعه نیست؟ آیا این بدان منظور نیست که ما نتوانسته ایم الگو صادر کنیم و نوع پوشش صحیح اسلامی را در جامعه نهادینه کنیم.

انواری اظهار داشت: برخی از میهمانان لبنانی وقتی به ایران می آیند می گویند شما مظهر و الگوی عفاف و حجاب ما هستید در حالی که در مورد حجاب بانوانتان مشکل دارید.

سرپرست کمیته امداد اظهار داشت: وقتی می آئید و بحث ازدواج موقت و صیغه را در جامعه مطرح می کنید باید پای حرفتان باستید و بدانید مطرح کردن اینگونه حرفها هزینه دارد و باید هزینه آن را پرداخت کرده و آن را کالبد شکافی کنید.

انواری با بیان اینکه امروز بحث زایش زنان سرپرست خانوار در کشور به یک بحران تبدیل شده است گفت: این خطر باید برای مسئولان به عنوان زنگ خطری باشد چرا که تا چند سال آینده آمار زنان سرپرست خانوار با این سیاستها به بیش از پنج میلیون نفر می رسد.

وی افزود: می گویند از دامن زن مرد به معراج می رود در حالی که از دامن زن ذلیل و فقیر مرد ذلیل و فقیر هم تولید می شود و کمیته امداد تنها متولی جلوگیری از این آسیبها نیست زیرا مساله زنان یک مساله فرابخشی و باید از تمام موجودی نظام برای حل این مساله استفاده کرد که ما نکردیم و همیشه برای نشان دادن خود بیشتر مانور انجام دادیم تا عمل.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه غربیها تمام توان خود را برای متلاشی کردن خانواده ها بسیج کرده اند گفت: به عنوان مثال خانواده برای تامین معاش از روستا به حاشیه شهر می آید و هیچ کس هم مسئول ساماندهی حاشیه نشینها نیست و بعد از آن نوبت به تولید فساد و اعتیاد و دیگر آسیبها می شود بعد می آییم و کلی بودجه فرهنگی خرج می کنیم تا جلوی فساد گرفته شود در حالی که پیشگیری بهتر از درمان است ولی عادت کرده ایم بیشتر معلول را درمان کنیم تا علت.

انواری اظهار داشت: همان مسئولانی که پشت میزش نشسته یا قضاوت می کنند و یا مدیریت وقتی به زندانها می روند و به خانواده های زندانیان و زنان بد سرپرست و بی سرپرست سر می زنند منقلب شده و اشک در چشمانشان حلقه می زند و افسوس خورده و دست در جیب می شوند ولی وقتی دوباره پشت میز قرار می گیرند تولید ناهنجاری می کنند.

وی افزود: به عنوان مثال آن قاضی که حکم صادر می کند باید بداند که خانواده این متهم روزی تبدیل به ناهنجاری می شوند.

انواری با بیان اینکه مسائل اجتماعی با وزارتخانه حل شدنی نیست گفت: باید مردم را درگیر کرد وقتی همسایه از همسایه خبر ندارد وزارت چه کار می تواند بکند.

سرپرست کمیته امداد گفت: برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی نیاز به شورای عالی داریم تا هم گره ها زودتر باز شود و هم کارها توزیع شود در حالی که برخی از آقایان به ویژه همین دولت به دنبال حذف کمیته امداد بودند در حالی که اگر این حمایتهای قطره چکانی هم بگیریم دیگر چه حمایتی از زنان بی سرپرست باقی می ماند. نمونه اش اینکه آقایان گفتند مستمری مددجویان کمیته امداد برود در سازمان هدفمندی یارانه ها سوال ما این است اگر خانه داری شغل است چرا اینگونه رفتار شده پس چرا در مور حقوق بازنشستگان این کار را نکردید.