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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۱

در گفتگو با مهر اعلام شد: جلوگیری از فعالیت 200 شبکه رادیویی غیرمجاز/ رفع 50 مورد تداخل رادیویی

در گفتگو با مهر اعلام شد: جلوگیری از فعالیت 200 شبکه رادیویی غیرمجاز/ رفع 50 مورد تداخل رادیویی

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جلوگیری فعالیت بیش از 200 شبکه رادیویی غیرمجاز و رفع بیش از 50 مورد تداخل رادیویی در کشور در سال 89 خبر داد.

گرشاسب جمشیدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات یک سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش نظارت بر سرویس های رادیویی در کشور گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به رسالت سازمانی خود برای حفظ و حراست از ارتباطات رادیویی بهره برداران کل کشور و رسیدگی به امور بهره برداران نظامی و امنیتی جلسات منظمی را با ستاد کل نیروهای مسلح به منظور بررسی، پیگیری و رفع تداخلات نیروهای مسلح طراحی و برگزار کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دفتر نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طیف فرکانس را مدیریت و از بهره برداران شبکه های رادیویی حمایت می کند ادامه داد: نیروهای مسلح به عنوان یکی از بزرگترین بهره برداران شبکه های رادیویی در باندهای اختصاصی فرکانسی در سطح کل کشور به استفاده از طیف فرکانس می پردازند که با توجه به گستردگی و تقسیمات متنوع نیروهای مسلح اعم از دریایی، هوایی، زمینی تداخلات گوناگونی از طرف سایر بهره برداران مجاز و گاهی استفاده کنندگان غیرمجاز طیف فرکانس به وجود می آید که با توجه به حساسیت کار نیروهای مسلح، مشکلاتی را برای آنها فراهم می آورد.
 
جمشیدنژاد تاکید کرد: براین اساس و با همکاری های صورت گرفته طی یک سال گذشته از فعالیت بیش از 200 شبکه رادیویی غیرمجاز جلوگیری به عمل آمد و بیش از 50 مورد تداخل رادیویی نیز در سراسر کشور رفع شد.
 
وی از دیگر مزایای تفاهمات انجام شده با نیروهای مسلح را اخذ حق استفاده از فرکانس های رادیویی شبکه هایی که در حوزه فعالیت های اقتصادی نیروهای مسلح مشغول به کارهستند عنوان کرد.
 
مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی همچنین افزود: در راستای استفاده بهینه از فضای فرکانسی در شبکه‌های دریایی کشور و قانونمندی آن ابتدای سال جاری با سازمان بنادر و دریانوردی تفاهمنامه همکاری امضا شد که با امضای این تفاهم‌نامه علاوه بر جلوگیری از فعالیت بی‌سیم‌های غیرمجاز، نتایج مهمی برای استفاده بهینه از فضای فرکانسی در شبکه‌های دریایی کشور ایجاد خواهد شد.
 
جمشیدنژاد تصریح کرد: این تفاهم‌نامه دو سازمان را ملزم به همکاری برای رفع تداخلات فرکانسی شبکه‌های رادیویی در سطح آب‌ها و ثبت بین‌المللی فرکانس‌ها و شناورهای متحرک در سطح اتحادیه جهانی مخابرات -ITU  خواهد کرد که براین اساس و با توجه به فعالیت شناورهای غیرمجاز در شبکه‌های رادیویی دریایی کشور تمامی شناورهایی که از شبکه‌های رادیویی دریایی استفاده می‌ کنند ملزم به پرداخت حق استفاده از فرکانس‌های رادیویی خواهند شد.
کد مطلب 1317484

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