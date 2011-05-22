23 درصد صادرات به کشور عراق سهم استان کردستان است

ارسلان ازهاری شامگاه شنبه و در جریان بازدید استاندار کردستان از مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق به خبرنگار اعزامی مهر به عراق گفت: در حال حاضر از مجموع صادرات صورت گرفته از ایران به کشور عراق بالغ بر 23 درصد از آن سهم استان کردستان است.

وی عنوان کرد: با توجه به رسمی شدن مرز باشماق مریوان و اخذ ردیف ترانزیتی برای آن شرایط لازم برای صادرات و ترانزیت کالا از طریق استان کردستان به کشور عراق روند افزایشی را آغاز کرده و انتظار می رود که این شرایط در سال جاری به شرایط بهتری برسد.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان با اشاره به مصوبه دولت در سفر سوم به استان کردستان در راستای رسمی شدن مرز سیرانبند در شهرستان بانه، خاطرنشان کرد: در سفر استاندار کردستان به کردستان عراق زمینه های لازم برای اجرایی کردن این مصوبه نیز فراهم می شود که بدون شک این اقدام تسهیل و افزایش صادرات کالا به کشور عراق به دنبال خواهد داشت.

ازهاری گفت: در حال حاضر مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در شهر سلیمانیه عراق نیز راه اندازی شده و شرکت های مختلف تولیدی و صنعتی می توانند با حذف واسطه شرایط مناسب را برای معرفی کالای تولیدی خود در این منطقه فراهم کنند.

استاندار کردستان و هیئت همراه ضمن حضور در مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق که به همت اتاق تعاون کشورمان راه اندازی شده است، از این مرکز بازدید و از نزدیک با مدیران و نمایندگان شرکت های مختلف داخلی که در این مرکز دفتر دارند نیز دیدار و گفتگو کرد.

استاندار کردستان قرار است امروز همراه استانداران استان های کرمانشاه و آذربایجان غربی با نخست وزیر اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کنند.



