ضعف در اجرای عمومی کلیدی ترین مشکل تئاتر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حمید شاه آبادی شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشن اردیبهشت تئاتر ایران در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز افزود: ضعف در اجرای عمومی، کلیدی ترین مشکل در حوزه تئاتر است که این امر باید به شکل مطلوبی مد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: طی سال گذشته در همه زیرشاخه های حوزه معاونت هنری وزارت، آسیب شناسی جدی انجام شد و در حوزه تئاتر نیز این امر صورت گرفته است.

این مسئول عنوان کرد: اگر تئاتر می خواهد در زندگی اجتماعی مردم موثر باشد و نسلی فعال، خلاق و اندیشه ورز را به جامعه تحویل دهد، برای این امر، راهی جز گسترش کمی و کیفی اجراهای عمومی وجود ندارد.

شاه آبادی گفت: تئاتر بهترین ابزار برای بیان آسیبهای اجتماعی موجود و بیان دردهای جامعه و نقاط قوت و ضعف جامعه است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: یکی از مولفه های پیشرفت هر کشور حوزه تئاتر است که این امر، اهمیت تئاتر را بیش از پیش آشکار می کند.

اردیبهشت تئاتر ایران، فرصت مطلوبی برای نگاه به عمر گذران تئاتر است

این مسئول افزود: اردیبهشت تئاتر ایران، فرصت مطلوبی برای نگاه به عمر گذران تئاتر ایران در یک سال گذشته و نگاه به پیشکسوتان این هنر فراهم می کند که باید از این امر به بهترین نحو بهره مند شویم.

وی ادامه داد: بزرگان تئاتر در این سالها تلاش کردند که تئاتر ایران بهتر از گذشته رشد کند که این امر بر اهمیت فعالیتهای هنری بزرگان تئاتر می افزاید.

شاه آبادی اضافه کرد: هنرهای نمایشی به واسطه ویژگی های ذاتی و منحصر بفرد خود در ساختار استراتژی فرهنگی بسیاری از کشورها به عنوان یکی از بنیانهای توسعه فرهنگی محسوب می شوند که این امر بر اهمیت این هنر می افزاید.

وی یادآور شد: شرط ذاتی حیات تئاتر، تغذیه از عشق و علاقه مردم است و به همین دلیل این هنر باید بیش از این مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

این مسئول افزود: امروز در نقطه ای ایستاده ایم که باید حرفی نو و اقدامی تازه در حوزه تئاتر را بنیان نهیم و لازم است تلاشها در این خصوص ادامه داشته باشد.