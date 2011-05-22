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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۲

خواجه سروی در گفتگو با مهر:

پیگیری سرنوشت استاد ربوده شده دانشگاه بحرین/ مجامع جهانی بی‌تفاوت نباشند

پیگیری سرنوشت استاد ربوده شده دانشگاه بحرین/ مجامع جهانی بی‌تفاوت نباشند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از مجامع جهانی دانشگاهی و حقوق بشری خواستار شد نسبت به سرنوشت مسعود جهرمی استاد دانشگاه اهلیه بحرین بی تفاوت نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جهرمی مدیر دانشکده مهندسی دانشگاه اهلیه بحرین بامداد 25 فروردین ماه توسط مأموران امنیتی بحرین دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شده است.

 
مسعود جهرمی - استاد ایرانی دانشگاه اهلیه بحرین 
 
دکتر مسعود جهرمی در پی موج گسترده دستگیری دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های بحرین، از سوی مأموران حکومتی آل ‌خلیفه به همراه چند تن دیگر از اساتید بحرینی دستگیر شده و با وجود گذشت حدود یک ماه از بازداشتش هیچ خبری از وضعیت سلامت این استاد دانشگاه در دست نیست.
 
غلامرضا خواجه سروی استاد دانشگاه امام صادق (ع) و معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نه به عنوان یک مسئول در وزارت علوم بلکه به عنوان یک عضو هیئت علمی دانشگاه و همکار دکتر مسعود جهرمی هم از مجامع جهانی و هم از دستگاه‌های مرتبط کشورمان می‌خواهم که نسبت به سرنوشت این استاد دانشگاه بی‌تفاوت نباشند.
 
وی گفت: مجامع جهانی دانشگاهی مانند بخش دانشگاهی سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام و به طور کلی مجامع حقوق بشری نباید نسبت به سرنوشت این استاد دانشگاه بی‌تفاوت باشند.
کد مطلب 1317489

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