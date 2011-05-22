به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جهرمی مدیر دانشکده مهندسی دانشگاه اهلیه بحرین بامداد 25 فروردین ماه توسط مأموران امنیتی بحرین دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شده است.

مسعود جهرمی - استاد ایرانی دانشگاه اهلیه بحرین

دکتر مسعود جهرمی در پی موج گسترده دستگیری دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های بحرین، از سوی مأموران حکومتی آل ‌خلیفه به همراه چند تن دیگر از اساتید بحرینی دستگیر شده و با وجود گذشت حدود یک ماه از بازداشتش هیچ خبری از وضعیت سلامت این استاد دانشگاه در دست نیست.

غلامرضا خواجه سروی استاد دانشگاه امام صادق (ع) و معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نه به عنوان یک مسئول در وزارت علوم بلکه به عنوان یک عضو هیئت علمی دانشگاه و همکار دکتر مسعود جهرمی هم از مجامع جهانی و هم از دستگاه‌های مرتبط کشورمان می‌خواهم که نسبت به سرنوشت این استاد دانشگاه بی‌تفاوت نباشند.

وی گفت: مجامع جهانی دانشگاهی مانند بخش دانشگاهی سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام و به طور کلی مجامع حقوق بشری نباید نسبت به سرنوشت این استاد دانشگاه بی‌تفاوت باشند.