سازمان ملل خواستار حفظ تمامی جنگل ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، در پیام بان کی مون آمده است: گرامیداشت روز بین المللی تنوع زیستی امسال مصادف با سال بین المللی جنگل ها یعنی 2011 است که به وسیله مجمع عمومی ملل متحد اعلام شده است. این مناسبتها بمنظور آموزش جامعه جهانی در باره ارزش جنگل ها همچنین یادآوری در باره هزینه گزاف اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی از بین بردن آنهاست.



دیبرکل می گوید: ارزش جنگل ها بسیار زیاد است. جنگل ها آب را جذب و انبار می کنند، خاک را حفظ کرده، میزبان تنوع زیستی هستند و کمک شایانی به نظم دادن اقلیم و گازهای گلخانه ای می کنند که موجب تغییرات آب و هوایی می شوند.



وی می افزاید: جنگل ها موجب سود برای کسب و کار بین المللی شده و در آمد اساسی و منابع برای میلیون ها نفرازفقیرترین انسان های جهان ارایه می دهند. در عین حال برخلاف درک روز افزون ما نسبت به اینکه چقدر از جنگل ها منفعت به ما می رسد، جنگل ها با سرعت هشدار دهنده ای در حال نابودی هستند.

بان کی مون می گوید: روز بین المللی تنوع زیستی امسال تاکید بر نیاز به اقدام فوری برای حفظ جنگل ها دارد.