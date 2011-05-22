گسترش دفاتر مختلف تتاتر با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسین مسافر آستانه شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشن اردیبهشت تئاتر ایران در سالن اجتماعات سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز افزود: برای هر نوع تئاتر باید ساز و کاریخاص و دفتر و تشکیلاتی وجود داشته باشد تا آن نوع تئاتر در آن دفتر ساماندهی شود.

وی ادامه داد: در این راستا باید تشکیل دفاتر مختلف تئاتری با همکاری انجمن هنرهای نمایشی صورت گیرد ضمن اینکه قرار است دفاتر انواع تئاترهای شناخته شده و نشده تا سال آینده راه اندازی شود.

این مسئول عنوان کرد: در این میان می توان به دفتر تئاتر سیار، تئاتر عروسکی، تئاتر سنتی و آیینی، تئاتر مدرسه، تئاتر تعزیه و ... اشاره کرد به این ترتیب که به صورت کلی 15دفتر تئاتر فعال خواهند شد.

راه اندازی این دفاتر به منظور تعمیم و گسترش تئاتر است

مسافر آستانه بیان کرد: راه اندازی این دفاتر به منظور تعمیم و گسترش تئاتر است و با راه اندازی این دفاتر به دنبال گسترش کمی و کیفی تئاتر هستیم.

وی گفت: تئاتر تاثیر گذارترین هنر در زیرساخت فرهنگی جامعه است و همه هنرهای دیگر را در برمی گیردکه این امر بر اهمیت این هنر می افزاید.

این مسئول افزود: دوره هیچ هنرمندی به پایان نمی رسد زیرا هنرمند به لحظه است ضمن اینکه هنرمندان گلهای جامعه ما هستند و تئاتر نیز عاشقهای خود را دوست دارد.

وی یادآور شد: ر عین حال هنر تئاتر می تواند به تولید اندیشه ای منجر شود که این امر نیز به نوبه خود به پویایی و زنده بودن جامعه منجر می شود.