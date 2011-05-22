نیروهای شرکتی بیمارستانها به شبه پیمانی تغییر وضعیت می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم قربانپور با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس مصوبه جدید وزارت بهداشت که به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است از این پس نیروهای شرکتی شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی باید به نیروهای قراردادی شبه پیمانی تبدیل شوند.

وی افزود: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به تبصره 3 از مباحث جدیدی است که اکنون با بحث استخدام پرستاران همزمان مطرح شده است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: از آنجایی که دستور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی صادر شده این اقدام حجم کاری مجددی را به سیستم دانشگاهها وارد می کند زیرا این نیروها نیز برای تبدیل به نیروهای قراردادی باید فرآیند گزینش و استعلام ها را طی کنند.

وی تاکید کرد: رسیدگی به وضعیت نیروهای شرکتی بار گزینشی دیگری را علاوه بر استخدام 23 هزار نیرو برای دانشگاهها ایجاد کرده است و از سوی دیگر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بحث استخدام پرستاران را تحت الشعاع قرار می دهد.

قربانپور با اشاره به بخشنامه جدید وزارت بهداشت در مورد بکارگیری نیروهای شرکتی، گفت: بر این اساس طرف قرارداد شدن بیمارستانها با شرکتها ممنوع شده و از این پس هیچ بیمارستانی نباید به شرکتها تابعیت و وابستگی داشته باشد. یعنی تمام پرسنل بیمارستانی شرکتی حتی نیروهای خدماتی باید به نیروهای قراردادی تبصره 3 تبدیل وضعیت دهند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهایی که به این صورت تبدیل وضع می یابند مشمول دستورالعمل تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی هستند که با این اقدام وضعیت نیروهای شرکتی بهبود یافته و گامی رو به جلو محسوب می شود.