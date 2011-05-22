چهار تغییر مدیریتی در کردستان / تغییرات گسترده تر در راه است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، طی دو روز گذشته چهار مدیر سازمان و اداره دولتی در استان کردستان تغییر کردند تا روند تغییرات مدیریتی در استان که با انتصاب علیرضا شهبازی به عنوان استاندار از تیرماه سال گذشته آغاز شده بود، همچنان ادامه یابد.

در اولین تغییر که در ابتدای هفته جاری رنگ واقعیت به خود گرفت، رفتن محمد قادر مرزی از مدیرعاملی شرکت شهرک های صنعتی بود تا بعد از گذشت یک سال از شایعه رفتن وی از شهرک های صنعتی بالاخره این خبر رنگ واقعیت به خود بگیرد.

داوود امراه نژاد که سابقه مشاوره استاندار کردستان و مدیرعاملی چندین شرکت بزرگ دولتی و خصوصی صنعتی را در سابقه کاری خود دارد به عنوان مدیرعامل جدید شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان منصوب شد و جای محمود قادرمرزی را گرفت.

تغییر دیگر که بدون سر و صدا انجام شد، رفتن احمد هاشم زاده از مدیرکلی گمرکات استان کردستان بود تا محمد علی شهبازی که پیش از این مدیرکلی گمرکات استان همدان را بر عهده داشت به عنوان مدیرکل گمرکات در استان کردستان به فعالیت خود ادامه دهد.

در حالیکه داستان تغییرات وزارتخانه نیرو و ادغام آن با وزارت نفت در سطح کشور همچنان ادامه دارد، در استان کردستان مدیرعامل دو شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه دستخوش تغییر شد.

شامگاه سه شنبه و در مراسمی بدون حضور خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان شاهین پاکروح که پیش از این مدیرعامل شرکت آبفا کردستان بود به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای این استان منصوب و معرفی شد و جای عبدالله مشیرپناهی را گرفت که از اسفند ماه سال گذشته بازنشسته شده بود.

با توجه به رفتن پاکروح از مدیرعاملی شرکت آبفا استان کردستان، علیرضا تخت شاهی که پیش از این معاون وی بود به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضلاب شهری این استان معرفی شد.

استاندار کردستان در روزهای ابتدایی هفته جاری در جریان افتتاح یک پروژه اقتصادی از تغییرات گسترده تر در مدیریت های این استان در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم خبر داده بود.

در حال حاضر مدیران چندین اداره و سازمان دولتی در استان کردستان در مسیر تغییر قرار گرفته اند و هر روز اخبار جدیدی از گزینه های مختلف برای قبول مسئولیت در استان منتشر می شود.