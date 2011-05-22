استادمحوری آسیب داستان نویسی در قم است

به گزارش خبرنگار در قم، فریدالدین فرید عصر، شامگاه شنبه در نشست بررسی "جایگاه هنر داستان نویسی در استان قم" که در حوزه هنری این استان برگزار شد با بیان اینکه در استان قم نگاه درستی به داستان نویسی وجود نداردگفت: روند آموزشی داستان نویسی در کشور و قم کاملا استادمحور است و استادان بزرگی از تهران به قم می آیند اما اتفاق بزرگی در زمینه داستان رخ نمی دهد.



این داستان نویس ابرازداشت: انتظار از داستان نویسان همان انتظاری است که از داستان نویسی استان در قبل از انقلاب وجود داشته است.



داستان نویسی را با گلدوزی مقایسه می کنند



وی ادامه داد: در استان وضعیت داستان نویسی به گونه ای است که آن را با یک کلاس گلدوزی و ملیله دوزی و ... مقایسه می کنند که افراد باید سریعا آن را یادبگیرند و مفاهیم عالی را در قالب کلمات بریزند.



فریدعصر تصریح داشت: از دیدگاه من داستان نویسی در یک کارگاه و دوره نمی گنجد و یک سلوک است.



وی اظهارداشت: اگر نگاه ما به داستان این گونه باشد در این صورت در قالب مدلهای آموزشی که در موسسات و کلاسها برای داستان نویسی بیان می شود قابل تعریف نیست.





این نویسنده قمی عنوان کرد: متاسفانه عده ای از استادان هستند که تنها برای ایجاد سابقه کاری و ثبت آن در پرونده فعالیتهایشان به قم می آیند و احساس مسئولیت چندانی نسبت به کاری که می کنند ندارند.



داستان نویسی سلوک است



وی اضافه کرد: استاد باید سالک باشد و نگاهش به داستان نگاه سلوکی باشد تا شاگردانش هم بتوانند سلوک کنند و تنها داستان نویسان بی حوصله تربیت نکنیم.



وی با بیان اینکه استادمحوری موجب سلیقه ای شدن آموزش می شود افزود: تربیت داستان نویسان بی حوصله تنها موجب حس نویسی می شود که حتی این حس نویسان حوصله بازنویسی آن را هم ندارند .



وی همچنین با بیان اینکه فضای فرهنگی مردسالار است تصریح داشت: راه بانوان برای بروز و ظهور بیشتر در عرصه داستان نویسی این نیست که شبیه جریانات فمینیستی قرون گذشته در غرب عمل کنند بلکه باید مسیر درست این بروز و ظهور را بیایند.



بانوان داستان نویس موفقتر در حوزه رمان نویسی



این داستان نویس ابرازداشت: بانوان داستان نویس در دنیا بیشتر در عرصه رمان نویسی حرف اول را می زنند و ظرفیت بیشتری در این زمینه دارند و داستان نویسان زن ایران نیز می توانند در این حوزه موفق تر از داستان کوتاه و ...شوند.



فریدعصر تاکیدکرد: هر فردی که وارد عرصه داستان نویسی در قم می شود باید آن را جدی بگیرد تا شاهد رشد آن شویم.



وی بر لزوم ایجاد شرایطی برای فعالیت آسانتر داستان نویسان خانم در استان تاکیدکرد.