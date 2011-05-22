به گزارش خبرنگار مهر، این همایش دو روزه که قرار است طی امروز و فردا در آکادمی فوتبال کمپ تیمهای ملی برگزار شود، از ساعت 8:30 امروز یکشنبه رسما افتتاح شد.
در مراسم افتتاحیه علاوه بر علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال و کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان، غلامرضا بهروان، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، امید نمازی و "دن گاسپارت"، مربیان تیم ملی فوتبال، حسین عبدی، مربی تیم فوتبال پرسپولیس، نناد نیکولیچ، مربی تیمهای پایه باشگاه فولاد خوزستان و جمعی از مربیان پایه فوتبال کشورمان حضور داشتند.
انتظار می رفت در این همایش علی دوستی مهر و اکبر محمدی، سرمربیان تیمهای فوتبال نوجوانان و جوانان کشورمان نیز حضور داشته باشند که این دو در مراسم افتتاحیه شرکت نداشتند. ظاهرا علی دوستی درگیر اردوی تدارکاتی تیم نوجوانان است اما دلیل غیبت محمدی مشخص نیست.
نظر شما