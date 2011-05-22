به گزارش خبرنگار مهر، این همایش دو روزه که قرار است طی امروز و فردا در آکادمی فوتبال کمپ تیم‌های ملی برگزار شود، از ساعت 8:30 امروز یکشنبه رسما افتتاح شد.

در مراسم افتتاحیه علاوه بر علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال و کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان، غلامرضا بهروان، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، امید نمازی و "دن گاسپارت"، مربیان تیم ملی فوتبال، حسین عبدی، مربی تیم فوتبال پرسپولیس، نناد نیکولیچ، مربی تیم‌های پایه باشگاه فولاد خوزستان و جمعی از مربیان پایه فوتبال کشورمان حضور داشتند.

انتظار می رفت در این همایش علی دوستی مهر و اکبر محمدی، سرمربیان تیم‌های فوتبال نوجوانان و جوانان کشورمان نیز حضور داشته باشند که این دو در مراسم افتتاحیه شرکت نداشتند. ظاهرا علی دوستی درگیر اردوی تدارکاتی تیم نوجوانان است اما دلیل غیبت محمدی مشخص نیست.