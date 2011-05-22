حسن رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراخوان اعلام شده برای این دوره از جایزه کتاب سال دفاع مقدس گفت: دبیرخانه پانزدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس از چند روز پیش و همزمان با اعلام فراخوان این دوره، فعال شده و در چند روزی هم که از اعلام این فراخوان می‌گذرد، حدود 400 عنوان کتاب جمع‌آوری شده است.

در فراخوان امسال این جایزه از تمام پدیدآورندگان، نویسندگان، مولفان و ناشران کتاب‌های دفاع مقدس دعوت شده 5 نسخه از آثار خود را که برای اولین بار در سال 1389 منتشر شده، به دبیرخانه دائمی انتخاب کتاب سال دفاع مقدس به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سرافراز، کوچه شهید حق‌پرست، پلاک 18، طبقه چهارم، معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارسال کنند.

معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به مهلت پایانی ارسال آثار به این دوره از جایزه افزود: ناشران کتاب‌های دفاع مقدس تا پایان خردادماه مهلت دارند نسبت به ارسال آثار خود به دبیرخانه این جایزه اقدام کنند و با توجه به زمان‌بندی صورت گرفته، بسیار بعید است این تاریخ تمدید شود.

رسولی در عین حال از احتمال بررسی آثار منتشر شده در سال 88 که از داوری در دوره چهاردهم جایزه جا مانده بودند، خبر داد و تاکید کرد: حتی‌المقدور سعی می‌کنیم اثری را که حائز اهمیت باشد؛ ولو اینکه در 89 هم منتشر نشده باشد، از قلم نیفتد.

وی همچنین درباره زمان معرفی دبیران (علمی و اجرایی) این دوره از جایزه کتاب سال دفاع مقدس هم گفت: این افراد بعد از جمع‌آوری آثار معرفی خواهند شد.

در سال‌های اخیر محمدرضا سنگری و حسین نصرالله زنجانی به ترتیب دبیران علمی و اجرایی جایزه کتاب سال دفاع مقدس بوده‌اند.

به گفته معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مراسم پایانی پانزدهمین جایزه کتاب دفاع مقدس آبان‌ماه سال جاری در هفته کتاب و کتاب‌خوانی برگزار می‌شود.