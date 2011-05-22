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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۹

بدنبال افزایش نامنی در ایلام/

امام جمعه ایلام از نیروی انتظامی استان انتقاد کرد

امام جمعه ایلام از نیروی انتظامی استان انتقاد کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ابلام بدنبال افزایش نامنی در استان از نیروی انتظامی استان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در بیاناتی خواستار برخورد قاطع نیروی انتظامی با اراذل و اوباش و معترضان به جان و مال مردم شد و گفت: در ایران اسلامی و بخصوص در استان امن و یکدست شیعه ایلام نباید اتفاقاتی نظیر قتل عمد و تجاوز به جان و مال مردم صورت گیرد و عوامل این ناهنجاریها  باید در ملا عام به سزای اعمال ننگین خود رسیده و درس عبرتی برای سایرین شوند.

وی بیان داشت: چنانچه نیروی انتظامی نیاز به کمک برای برخورد با اراذل و اوباش در سطح شهر ایلام باشد باید از بسیج و سپاه کمک بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: متاسفانه در سطح شهر ایلام یک سری اتفاقات می افتد که بوی سیاسی دارد و اراذل و اوباش در روز روشن قمه کشی می کنند و اسلحه کلاشینکف و اسلحه های گرم حمل می کنند.

وی بیان داشت: باید نیروی انتظامی برخورد جدی با این افراد داشته باشد و چنانچه نیروی انتظامی نیاز به کمک دارد خود من به عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر استان، آقای استاندار به عنوان معاون و سپاه ایلام  به عنوان دبیر می توان از نیروهای سپاه  و بسیج برای جمع آوری این اراذل و اوباش کمک گرفت.

این انتقادات به دنبال افزایش درگیری و ناامنی در ایلام بوده است.

 


 

کد مطلب 1317504

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