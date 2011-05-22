امام جمعه ایلام از نیروی انتظامی استان انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در بیاناتی خواستار برخورد قاطع نیروی انتظامی با اراذل و اوباش و معترضان به جان و مال مردم شد و گفت: در ایران اسلامی و بخصوص در استان امن و یکدست شیعه ایلام نباید اتفاقاتی نظیر قتل عمد و تجاوز به جان و مال مردم صورت گیرد و عوامل این ناهنجاریها باید در ملا عام به سزای اعمال ننگین خود رسیده و درس عبرتی برای سایرین شوند.

وی بیان داشت: چنانچه نیروی انتظامی نیاز به کمک برای برخورد با اراذل و اوباش در سطح شهر ایلام باشد باید از بسیج و سپاه کمک بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: متاسفانه در سطح شهر ایلام یک سری اتفاقات می افتد که بوی سیاسی دارد و اراذل و اوباش در روز روشن قمه کشی می کنند و اسلحه کلاشینکف و اسلحه های گرم حمل می کنند.

وی بیان داشت: باید نیروی انتظامی برخورد جدی با این افراد داشته باشد و چنانچه نیروی انتظامی نیاز به کمک دارد خود من به عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر استان، آقای استاندار به عنوان معاون و سپاه ایلام به عنوان دبیر می توان از نیروهای سپاه و بسیج برای جمع آوری این اراذل و اوباش کمک گرفت.

این انتقادات به دنبال افزایش درگیری و ناامنی در ایلام بوده است.



