اولین جشنواره دانشگاهی حرکت در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود

دبیر برنامه ریزی این جشنواره با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این جشنواره فعالیتها و عملکرد انجمنهای علمی دانشجویی در محورهای نشریات علمی، کارآفرینی، آموزش و ترویج، تالیف و ترجمه کتاب، پژوهش، افتخار آفرینی، اختراع، ابتکار و نو آوری ، توسط هیات داوران دانشگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نعمت آزادی بیان کرد: در خاتمه جشواره، به برترین ها در هربخش تندیس طلایی و هدایایی به رسم یادبود اهداء خواهد شد.

آزادی ادامه داد: همچنین در پایان جشنواره، انجمنی که بیشترین امتیاز را کسب کند به عنوان انجمن علمی برتر دانشگاه تربیت معلم انتخاب شده و جهت ارزیابی در سطح کشور به چهارمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در آبان ماه سالجاری برگزار خواهد شد، معرفی می شود.

وی عنوان کرد: نمایشگاه دستاوردهای انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تربیت معلم از 1 لغات 6 خردادماه سال جاری در محوطه مرکزی دانشگاه در معرض دید عموم دانشجویان قرار دارد.

آزادی گفت: اختتامیه این جشنواره ویژه انجمن های علمی دانشجویی ، چهارشنبه چهارم خردادماه سال جاری در سالن شماره دانشکده ادبیات دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی همچنین یادآورشد: دانشگاه تربیت معلم دارای 31 انجمن علمی دانشجویی فعال در 9 دانشکده است.

وی در پایان گفت: در حاشیه این نمایشگاه بیش از 100 برنامه مختلف علمی آموزشی شامل برپایی سمینارها و کارگاههای علمی آموزشی، مسابقات علمی عمومی و تخصصی، انتشار ویژه نامه های متنوع و مختلف علمی و ... از سوی انجمنهای علمی دانشجویی برگزار خواهد شد.