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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۱

اولین جشنواره دانشگاهی حرکت در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود

اولین جشنواره دانشگاهی حرکت در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره دانشگاهی حرکت انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

دبیر برنامه ریزی این جشنواره با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این جشنواره فعالیتها و عملکرد انجمنهای علمی دانشجویی در محورهای نشریات علمی، کارآفرینی، آموزش و ترویج، تالیف و ترجمه کتاب، پژوهش، افتخار آفرینی، اختراع، ابتکار و نو آوری ، توسط هیات داوران دانشگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نعمت آزادی بیان کرد: در خاتمه جشواره، به برترین ها در هربخش تندیس طلایی و هدایایی به رسم یادبود اهداء خواهد شد.

آزادی ادامه داد: همچنین در پایان جشنواره، انجمنی که بیشترین امتیاز را کسب کند به عنوان انجمن علمی برتر دانشگاه تربیت معلم انتخاب شده و جهت ارزیابی در سطح کشور به چهارمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در آبان ماه سالجاری برگزار خواهد شد، معرفی می شود.

وی عنوان کرد: نمایشگاه دستاوردهای انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تربیت معلم از 1 لغات 6 خردادماه سال جاری در محوطه مرکزی دانشگاه در معرض دید عموم دانشجویان قرار دارد.

آزادی گفت: اختتامیه این جشنواره ویژه انجمن های علمی دانشجویی ، چهارشنبه چهارم خردادماه سال جاری در سالن شماره دانشکده ادبیات دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی همچنین یادآورشد: دانشگاه تربیت معلم دارای 31 انجمن علمی دانشجویی فعال در 9 دانشکده است.

وی در پایان گفت: در حاشیه این نمایشگاه بیش از 100 برنامه مختلف علمی آموزشی شامل برپایی سمینارها و کارگاههای علمی آموزشی، مسابقات علمی عمومی و تخصصی، انتشار ویژه نامه های متنوع و مختلف علمی  و ... از سوی انجمنهای علمی دانشجویی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1317505

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