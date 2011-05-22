16 میلیارد ریال برای کنترل کیفیت آب آشامیدنی روستاهای گیلان هزینه شد

محمد علی فر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی توزیع شده در سطح روستاهای تحت پوشش استان اقداماتی نظیر انجام 56 هزار و 284 مورد آزمون باکتریولوژیکی MPN ، HPC با مطلوبیت 99.5 درصد و پنج هزار و 771 مورد انجام آزمون کامل فیزیکوشیمیایی و همچنین انجام تعداد 748 هزار و 928 مورد سنجش کلر باقیمانده با مطلوبیت 95.3 درصد در راستای تحقق اهداف کنترل کیفیت صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین مصرف 49 هزار و 170 کیلوگرم ماده گندزدای پرکلرین، مصرف 44 هزار و 676 کیلوگرم گاز کلر، نصب و راه اندازی 11 دستگاه کلر زن مایعی و گازی و تعمیر و سرویس 976 مورد کلر زن گازی و مایعی از دیگر اقدامات انجام شده از سوی اداره کنترل کیفی معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت آبفار گیلان بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان گفت: انجام این اقدامات که با هدف رضایتمندی مشترکان استان و تامین سلامت جامعه روستایی در سال گذشته صورت گرفته 16 میلیارد و 738 میلیون و 205 هزار ریال هزینه در برداشته است.

وی در ادامه جذب بیش از 16 هزار مشترک طی سال گذشته از سوی شرکت آبفار استان خبرداد و افزود: عملکرد این اداره تا پایان اسفند ماه سال گذشته شامل 15 هزار و 136 مورد انشعاب فروخته شده و تعداد 16 هزار و 187 مورد جذب مشترک بوده و این در حالی است که این آمار طی مدت مشابه سال 88 به ترتیب شامل 13 هزار و 302 اشعاب فروخته شده و 14 هزارو 798 مورد جذب مشترک است.

فرامینی همچنین گفت: تعداد 406 انشعاب غیر مجاز تا پایان اسفند ماه سال 88 مورد شناسایی قرار گرفت که از این میان 279 انشعاب تعیین تکلیف شد این در حالی است که طی این مدت در سال 89 ، 561 انشعاب غیر مجاز مورد شناسایی و تعداد 386 از این میزان مورد تعیین تکلیف واقع شده است.

وی بیان داشت: تعداد یک هزار و 103 مورد شکایت تا پایان اسفند ماه سال گذشته به ثبت رسیده که این رقم در مدت مشابه سال 88 بیش از هشت هزار و 705 مورد گزارش شده است.

مدیرعامل آبفار گیلان ادامه داد: طی سال 88 تعداد کنتورهای تعویضی از سوی این شرکت به میزان چهار هزار و 217 مورد بوده که این میزان در مدت مشابه سال 89 با رشدی قابل توجه به رقم پنج هزار و 557 مورد را شامل شده است.