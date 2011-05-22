رونالدو رکورد گلزنی در لالیگا را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم رئال مادرید شنبه شب در آخرین دیدار باقیمانده از رقابت‌های لالیگا با نتیجه 8 بر یک مقابل آلمریا به برتری رسید. رونالدو با به ثمر رساندن دو گل در این دیدار، شمار گل‌های خود در این فصل از رقابت‌های لالیگا را به 39 رساند.

بر پایه گزارش ساکرنت، رکورد قبلی گلزنی در لالیگا به طور مشترک در اختیار "هوگو سانچز" (90 - 1989 - رئال مادرید) و "تلمو زارا" (60 - 1959 - آتلتیک بیلبائو) با 38 گل بود.

رونالدو در کل رقابت‌های این فصل موفق شده 53 گل برای تیم فوتبال رئال مادرید به ثمر برساند. این مهاجم پرتغالی طی دو فصل گذشته 85 گل برای رئال مادرید به ثمر رسانده است.