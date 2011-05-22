مجمع همیاران وقف در گیلان راه اندازی شد

سید کاظم میر حسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اواخر سال گذشته با موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برای ترویج فرهنگ وقف مجمعی به نام " همیاران وقف " در گیلان راه اندازی شد تا با عضو گیری از میان مسئولان و آحاد مردم از خدمات آنها برای تبلیغ فرهنگ وقف استفاده شود.

وی اظهارداشت: اعضای مجمع همیاران وقف با ارائه خدماتی مانند تالیف، سخنرانی، حضور در مراسمات تبلیغ در رسانه ها و در محل کار خود به گسترش فرهنگ وقف کمک می کنند.

مدیرکل اوقاف گیلان گفت: از آنجائیکه این مجمع با پیشنهاد اولیه سرپرست اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان رودسر راه اندازی شد، نخست مجمع همیاران وقف در رودسر کار عضوگیری را آغاز کرد که امام جمعه، فرماندار، نماینده مجلس و ائمه جماعت این شهرستان به عضویت مجمع در آمدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کار جذب عضو در سطح استان آغاز شده است، یادآورشد: همگان برای عضویت در مجمع همیاران وقف می توانند در رشت به اداره فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و در شهرستانها به اداره های اوقاف مراجعه کنند.

اشکوری خاطر نشان کرد: همچنین فرم عضویت برای کلیه مسئولان استان، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و فرمانداران ارسال شده است.