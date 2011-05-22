بزرگترین کلاهبرداری دنیا/ یک میلیارد دلار در جیب کیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیندنت در افشاگری خود می نویسد : شب گذشته بررسی های انجام شده از سوی اداره توسعه بین الملل انگلیس نشان داد که فقط از بانک کابل افغانستان دزدیها و کلاهبرداری هایی که ارزش کلی آن بالغ بر یک میلیارد دلار می شود انجام شده است.

برملا شدن این ماجرا طرح عقب نشینی نیروهای انگلیسی از افغانستان را دچار خلل می کند. علاوه بر آن افشا شدن این دزدیها و کلاهبرداریها می تواند موجب تجدیدنظر کمک کنندگان بین المللی بازسازی افغانستان در ادامه کمک های خود به کابل شود.

این ماجرا که ایندیپندنت از آن به عنوان "بزرگترین کلاهبرداری افشا شده دنیای مدرن" یاد می کند موجب شده تا اداره توسعه بین الملل انگلیس به شدت به دنبال روشن کردن موضوع و سرنوشت پول های مفقود شده باشد.

در همین رابطه یک گزارش محرمانه در دولت آمریکا حکایت از آن دارد که در بانک کابل وام های جعلی تا سقف 850 میلیون دلار به افراد داد شده و 94 درصد از وام هایی که اقساط آن به بانک پرداخت نشده مربوط به این گونه اختلاس ها می شود.

به نوشته این روزنامه هم اکنون رئیس کل و رئیس امور اجرایی بانک کابل جزو متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری بانک کابل محسوب می شوند.

ایندیپندنت می نویسد : صندوق بین المللی پول از مدتها قبل متوجه این کلاهبرداری شده بود و از همین رو ارائه اعتبار به این بانک را متوقف کرد و ادامه پرداخت پول به افغانستان را مشروط به امضای توافقنامه ای با کابل مبنی بر جلوگیری از به سرقت رفتن وام های بعدی کرد.

این کلاهبرداری در حال رخ می دهد که در سال گذشته "آرنولد فیلدز" ناظر تعیین شده از سوی کاخ سفید برای نظارت بر امر بازسازی افغانستان به دلیل انتقاد کنگره از وی به سبب مشخص نبودن چگونگی هزینه 56 میلیارد دلاری اختصاص یافته برای این موضوع استعفا کرد.

در همین رابطه ژنرال "سر ریچارد دانت" رئیس سابق ستاد مشترک ارتش انگلیس هشدار داد که این رسوایی می تواند خروج نظامیان انگلیسی از افغانستان را دچار مشکل کند.

دلیل عقب افتادن خروج نظامیان انگلیسی از افغانستان به دلیل افشا شدن این رسوایی مالی آن است که بریتانیا با بانک کابل همکاری دارد و بر همین اساس برخی از احتمال دست داشتن نیروهای انگلیس در کلاهبرداری های انجام شده در این بانک سخن می گویند.

این در حالی است که در هفته گذشته "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس با ترسیم جدول زمانبندی شده برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان، اعلام کرد که تا پایان سال جاری دستکم 400 نظامی انگلیسی از افغانستان خارج می شوند.