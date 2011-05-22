رشد تورم تولیدکنندگان را ناتوان می کند/ واردات باصرفه تر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهرامی شامگاه شنبه در همایش جهاد اقتصادی استان و در جمع صنعتگران و مدیران استان با اعلام مزیت های استان افزود: داشتن 21 شهرک و ناحیه صنعتی، وجود زمین های کم بازده کشاورزی که می تواند برای استقرار صنایع مورد استفاده قرار گیرد، وجود ذخایر معدنی غنی، برخورداری از مزیت های ویژه اقتصادی برای استقرار صنایع تکمیلی وتبدیلی، متصل بودن به جاده ریلی و بین المللی، دارا بودن مرز آبی با کشور ترکمنستان و اتصال به جاده ترانزیتی آسیای میانه از جمله این مزیت هاست.

وی در ادامه با اشاره به کاستی های استان افزود: پایین بودن حدود اختیارات بانک های استان در سقف ارائه تسهیلات، عدم برخورداری از مشوق های سرمایه گذاری، کمبود دانشکده های فنی مهندسی جهت تربیت نیروی متخصص، تغییر کاربری اراضی ، نبود صنایع بزرگ و مادر ازعمده ترین عوامل استان در بخش صنعت است.

وی افزود: نگاهی به رشد ناخالص ملی طی سال های اخیر خواه بر اساس آمارهای خارجی یا داخلی نشان می دهد که میزان این رشد هیچ گاه تناسبی با افق های آینده کشور و1404 نداشته است و آمار و ارقام نشان می دهد سال های باقی مانده حقیقتا نیاز به جهاد اقتصادی است.

رئیس خانه صنعت ومعدن استان در ادامه تصریح کرد: اقتصاد کشور گرفتار تورم است و با رکود و بیکاری مواجه است و در این میان با بیماری موسوم به هلندی ناشی از افزایش درآمد های نفتی و تزریق دلار های نفتی به بازا ر مواجه بوده است.

وی افزود: افزایش شدید واردات و تنظیم بودجه متکی به نفت از پیامد های این بیماری بوده است.

وی با اشاره به رشد واردات و افزایش آن از حدود 15 میلیارد دلار به 60 میلیارد دلار گفت: این غیر از واردات قاچاق است که 16 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

بهرامی اظهار داشت: این موارد به خوبی نشان می دهد که تولید کنندگان خواه در کشاورزی و خواه صنعت با چالش جدی در رقابت نابرابر با کالاهای خارجی مواجه هستند.

وی تصریح کرد: کاهش نسبی بخش صنعت و کشاورزی در سیاست گذاری های پولی و مالی و افزایش حجم اعتبارات در امور غیر مولد عامل دیگری در فشار مضاعف تولید کنندگان و نقدینگی در بخشهای تولیدی بوده است.

وی افزود: انبوه واردات کالاهای مختلف به کشور که به منظور مهار تورم صورت گرفته خود موجب دامن زدن به وضعیت رکود در بخشهای تولیدی شده است که در صورت حمایت از لایحه مبنی بر اخذ پنج درصد عوارض ناشی از واردات و پرداخت تولید کنندگان داخل تا حدودی جبران خواهد شد.

بهرامی خاطر نشان کرد هدفمند سازی یارانه و چند برابر شدن قیمت انرژی و تبعات آن عامل افزایش هزینه های تولید و کاهش بیشتر قدرت رقابت با کالاهای رقیب خارجی شده است.

وی گفت: بسته سیاستی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که با نیت کاهش هزینه تولید صورت گرفته اما عملاً بیش از آنکه در بخش تولید موثر باشد در بخش تجاری تاثیر گذار خواهد بود، چرا که عملاً عمده بانکهای کشور تلاش دارند نرخ حداکثری این بسته یعنی 17درصد را برای سرمایه در گردش در بخش تولید اعمال کنند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان در ادامه گفت: از طرفی دیگر این کاهش همه جانبه سود تسهیلات بانکی که بخشهای تولیدی و تجاری را از هم جدا نکرده مانند سنوات قبل تاثیر اصلی خود را در بخش تجاری نشان داده است و با کاهش بیشتر منابع بانکی سهم صنعت را از تسهیلات بانکی بیش از پیش کاهش خواهد داد.

وی گفت: کاهش دورنمای بودجه 90 با کاهش سهم صنعت از محل صندوق توسعه ملی همراه بوده که نشانگر محدودیت های جدی در سال آتی است.

وی راه های برون رفت از این بحران ها را کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش صنعت و کشاورزی با نظارت مقامات استانی بیان کرد و افزود دوره بازپرداخت ها نیز طولانی تر شود.

وی در بخش بدهی های معوقه گفت: رکود سالهای اخیر موجب کاهش تولید و تاخیر در وصول مطالبات و کمبود شدید نقدینگی در بنگاه های اقتصادی شده و ضمن معوق شدن تعهدات بانکی آنها شامل جرائم گشته که بر مشکلات شرکت ها دامن زده است.

بهرامی پیشنهاد داد، در خصوص واحد های فعال استان جابجایی بدهی های معوق و ارائه تسهیلات ارزان و بلند مدت امکان تجدید حیات و ادامه کار واحدهای فعال را فراهم سازد.