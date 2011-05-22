رئال مادرید آلمریا را درهم کوبید/ بارسا با تیم دوم پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب در چارچوب هفته سی و هشتم و پایانی رقابت‌های لالیگا با نتیجه پرگل 8 بر یک مقابل میهمان خود آلمریا به پیروزی رسید و با قرار گرفتن در رده دوم رقابت‌ها، به کار خود پایان داد. از این دیدار 60 هزار تماشاگر در ورزشگاه "سانتیاگو برنابئو" دیدن کردند.

برای رئال در این دیدار خانگی، کریستیانو رونالدو (4 و 77)، امانوئل آدبایور (31، 52 و 73)، کریم بنزما (48 و 63) و ماتو خوسلو (87) گلزنی کردند. تک گل آلمریا توسط کالو اوچه در دقیقه 33 به ثمر رسید.

بارسلونا، قهرمان فصل جاری رقابت‌های لالیگا در حالی مقابل میهمان خود مالاگا با نتیجه 3 بر یک به برتری رسید که جمعی از نفرات اصلی خود را به خدمت نداشت. ویکتور والدس، لیونل مسی، ژاوی و آندرس اینیستا در این دیدار غایب بودند تا برای دیدار پایانی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا مقابل منچستریونایتد که شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، استراحت کنند.

بارسا ابتدا در دقیقه 31 توسط سباستین فرناندز از میزبان خود عقب افتاد اما در ادامه توسط بویان کرکیچ (44 - پنالتی)، ابراهیم آفلای (76) و مارک بارترا (84) به گل رسید تا لیگ را با پیروزی به پایان برساند.

در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* هرکولس صفر - اسپورتینگ گیخون صفر

* دپورتیوو لاکرونا صفر - والنسیا 2

* اسپانیول 2 - سویا 3

* لوانته یک - رئال زاراگوزا 2

* مایورکا 3 - آتلتیکومادرید 4

* اوساسونا یک - ویارئال صفر

* سانتاندر یک - آتلتیک بیلبائو 2

* سوسیه داد یک - ختافه یک

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 96 امتیاز - قهرمان

2- رئال مادرید 92 امتیاز

3- والنسیا 71 امتیاز

4- ویارئال 62 امتیاز

-------------------------------------------------------------

18- دپورتیوو لاکرونا 43 امتیاز - سقوط به دسته پایین‌تر

19- هرکولس 35 امتیاز - سقوط به دسته پایین‌تر

20- آلمریا 30 امتیاز- سقوط به دسته پایین‌تر