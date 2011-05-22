حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: در نظر داریم با توجه به افزایش هزینه‌ها دستمزد داوران را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهیم که در این زمینه قول‌های مساعدی از آقای کفاشیان، تاج و عزیزالله محمدی گرفته‌ایم. امیدواریم بزودی در نشستی مشترک در این باره به تصمیم برسیم که شرایط پرداختی بهتری برای داوران فراهم شود.

عسگری تصریح کرد: البته در این زمینه باید محدودیت‌های مالی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و حجم بالای مسابقاتی که زیر نظر این دو مجموعه برگزار می شود را نیز در نظر گرفت تا به رقم پرداختی مناسبی برای فصل جدید دست یابیم.

وی با مقایسه رقم دریافتی داوران لیگ برتر با کشورهای عربی همسایه اظهار داشت: دستمزد داوران و کمک داوران لیگ برتر رقمی در حدود 370 و 200 هزار تومان بود که این رقم نسبت به کشورهایی نظیر اردن، عراق، سوریه رقم قابل توجهی است ولی نسبت به کشورهایی نظیر قطر و امارات که بعضا از داوران خارجی برای قضاوت لیگ‌شان استفاده می کنند و در هر مسابقه 700 دلار برای داور پرداختی دارند، پایین‌تر است.

معاون کمیته داوران در عین حال یادآور شد: فدراسیون فوتبال در طول سال نزدیک به پنج هزار مسابقه را برگزار می کند که این تعداد مسابقه نیاز به داور، کمک داور، داور چهارم، ناظر و ... دارد و به واسطه هزینه‌های برگزاری افزایش دستمزد داوران نمی تواند رشد قابل توجهی داشته باشد ولی تلاش داریم تا برای حمایت از داوران و وضعیت معیشت آنها شرایط پرداختی بهتری را برای آنها فراهم کنیم.

عسگری با بیان اینکه هزینه اعزام داوران به محل برگزاری مسابقات بیش از پرداخت دستمزدها برای فدراسیون فوتبال بار مالی دارد، اظهار داشت: بعضا هزینه اعزام یک تیم داوری به شهرستان‌ها چندین برابر دستمزد داوران برای فدراسیون هزینه دارد که این امر بار مالی سنگینی را به فدراسیون تحمیل می‌کند و اجازه نمی دهد فدراسیون توان مالی مناسبی برای افزایش دستمزد داوران داشته باشد.

وی در بخش پایانی گفتگوی خود با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستمزد داوران لیگ برتر به موقع پرداخت می شود و سازمان لیگ در این زمینه معوقه خاصی ندارد، اظهار داشت: دستمزد داوران لیگ برتر تا هفته سی و یکم پرداخت شده و تنها چند هفته پایانی مسابقات باقی مانده که آنهم با پایان مسابقات پرداخت خواهد شد ولی در لیگ‌های پایین‌تر با تراکم دستمزد معوقه داوران روبه‌رو هستیم که در حال پیگیری این پرداخت‌ها از سوی فدراسیون فوتبال هستیم تا هر چه سریع‌تر مطالبات آنها پرداخت شود.