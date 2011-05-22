500 گفتمان دینی در آذربایجان غربی برگزار می شود

جواد اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه این تعداد گفتمان دینی در مقایسه با پارسال 100 درصد رشد نشان می دهد بیان داشت: این گفتمانهای در موضوعات جنگ نرم جوانان، آسیب های اجنماعی، زن وخانواده در اسلام، عفاف و حجاب، آسیب شناسی فرهنگی، نحله فکری و عرفان های انحرافی، فروع دین و مناسبت های دینی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در سال 89 از 160 گفتمان دینی 136 گفتمان دینی به مرحله اجرا درآمد بیان داشت: عدم تخصیص اعتبار ابلاغی از مهمترین مشکلات اجرای این طرح است.

این مسئول برگزاری بخشی از گفتمانها در سطح مدارس استعدادهای درخشان با هدف نخبه پروری، برگزاری بخشی از گفتمانهای دینی ویژه مربیان پرورشی مدارس و همچنین والدین دانش آموزان را از جمله برنامه های جدید اداره کل در سال 90 عنوان کرد.

اکبرپور در ادامه همچنین از امضای توافقنامه همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان در زمینه اجرای گفتمانهای دینی در سطح مدارس استان خبرداد و گفت: دانش آموزان بخش مهمی از گروه هدف اجرای طرح گفتمانهای دینی هستند که در این راستا بیشترین گفتمانهای دینی نیمه دوم امسال در سطح مدارس برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در نیمه دوم امسال 400 گفتمان دینی در سطح مدارس به مرحله اجرا در آمده و 100 گفتمان دینی نیز طی نیمه نخست امسال در سطح مساجد، کانونها و سایر مراکز جمعیتی استان برگزار می شود.

دبیر اجرایی طرح گفتمانهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی،برگزاری نشست های فصلی اساتید گفتمانهای دینی؛برگزاری کارگاه هم اندیشی مهارتهای گفتمان ویژه اساتید گفتمان، بروز رسانی بانک اطلاعاتی گفتمانهای دینی استان، تولید و انتشار فصلنامه گفتمان دینی،تبلیغات طرح از جمله پخش تیرز از صدا و سیمای استان و مرکز مهاباد، نظارت و ارزیابی طرح در طول برگزاری گفتمانها و ارزیابی و تقدیر از دفاتر برتر از دیگر برنامه های اداره در سال جاری برشمرد.