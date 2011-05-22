حسین مسافر آستانه که پیش از این از وجود شورای انتخاب آثار در تئاتر شهر در کنار مدیر مجموعه برای گزینش و برنامه‌ریزی اجرای نمایش‌ها در حرفه‌ای‌ترین مجموعه تئاتری ایران خبر داده بود درباره وضعیت شکل‌گیری این شورا به خبرنگار مهر گفت: شورای انتخاب یک هفته دیگر معرفی می‌شود، این شورا مرکب از پنج تا هفت نفر از مدرسان و هنرمندان است که انتخاب آثار تئاتر شهر را برعهده دارند. اسامی اعضای این شورا توسط مدیر تئاتر شهر اعلام می‌شود.

وی که طی یک سال گذشته درباره احیای کارگاه دکور و اجرای مجموعه تئاتر شهر خبر داده بود درباره این موضوع گفت: احیای کارگاه دکور و لباس مرکز تئاتر در اولویت کارهای مدیر مجموعه تئاتر شهر است، سید صادق موسوی طبق این اولویت‌بندی به این مسئله خواهد پرداخت.

مجموعه تئاتر شهر طی یک سال گذشته بدون مدیر مشخص و تنها با یک معاون اجرایی به کار خود ادامه داد، مدتی پیش سیدصادق موسوی به عنوان مدیر جدید این مرکز معرفی شد. این در حالی است که طبق گفته حسین مسافرآستانه شورای انتخاب آثار تئاتر شهر باید در کنار مدیر مجموعه کار انتخاب آثار را برعهده داشته باشد.

جامعه تئاتر در انتظار معرفی اعضای شورا است تا هنرمندان بتوانند آثار خود را برای اجرا به این شورا ارائه بدهد.