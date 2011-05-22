اعلام برنامه های لشکر 21حمزه در گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر

سرهنگ سید علی جامعی در آستانه ورود به بیست و نهمین سالگرد آزاد‌سازی خرمشهر به خبرنگار مهر در تبریز گفت: لشکر 21 حمزه آذربایجان برگزاری حدود 10 برنامه متنوع و مختلف در گرامیداشت این روز بزرگ را پیش بینی کرده که با مشارکت همه دستگاه های اجرایی و نظامی آذربایجان شرقی اجرایی خواهد کرد.

وی با اشاره به تقارن سوم خرداد امسال با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: تلاش می شود در اجرای برنامه های گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر، ارزش های دینی و اسلامی نیز حفظ شود.

جامعی افزود: برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح، دیدار با خانواده شهدای ارتش و تجلیل از نظامیان حاضر در عملیات بیت المقدس از مهم ترین برنامه های گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر است.

سرهنگ جامعی اضافه کرد: فرمانده قرارگاه تاکتیکی لشکر 21 حمزه آذربایجان به همین مناسبت در دانشگاه تبریز حضور یافته و پاسخگوی سوالات دانشجویان خواهد بود.

رئیس ستاد قرارگاه تاکتیکی لشکر 21 حمزه آذربایجان خاطرنشان کرد: برگزاری جنگ های شادی و همچنین برپایی مسابقات ورزشی و فرهنگی بین یگان های ارتش در تبریز و شهرستان ها از دیگر برنامه های لشکر 21 حمزه به مناسبت سوم خرداد است.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با جنگ نرم دشمنان، اظهار داشت: لشکر 21 حمزه آذربایجان در برنامه های پیش بینی شده برای گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر این موضوع و نیز انتقال ارزش ها و فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان را لحاظ کرده است.