13 واحد نانوایی متخلف در آمل جریمه شدند

سید جعفر رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نانوایی ها به علت تخلف در کم فروشی، گرانفروشی و تعطیلی خود سرانه جریمه شدند.

وی افزود: بر اساس حکم این کمیسیون، صاحبان13 واحد نانوایی متخلف آمل در مجموع به پرداخت بیش از 19میلیون و170هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

دبیر کمیسیون تعزیرات ویژه گندم، آرد و نان آمل اضافه کرد: از تعداد واحد خبازی متخلف، هشت واحد به علت تکرار تخلف با جریمه سنگین مواجه شدند.

رسولی ادامه داد: درصورت سه باره شدن تخلفات واحدهای خبازی، مجوز پروانه فعالیت صاحب خبازی لغو و باطل خواهد شد.

وی یادآورشد: در مدت مشابه اردیبهشت ماه سال 89 تعداد 16واحد خبازی متخلف جریمه شده بودند.

دبیرکمیسیون تعزیرات ویژه گندم و آرد نان آمل با تاکید بر اینکه کیفیت در پخت نان یکی از دغدغه های جدی دولت و خواست مردم است گفت: این کمیسیون با جدیت و نظارت مستمر ماموران کمیسیون تعزیرات در جهت افزایش کیفیت نان مردم تلاش می کند.

رسولی با اشاره به اینکه هم اکنون در شهرستان آمل حدود 336 واحد نانوایی شهری و روستایی وجود دارد یادآور شد: این شهرستان به لحاظ تعداد نانوایها در مازندران در جایگاه سوم قرار دارد.

شهرستان آمل حدود 400هزار نفر جمعیت دارد.