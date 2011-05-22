کیفیت برداشت برگ سبز چای مطلوب است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان چای کشور گفت: امسال تولید چای خشک با توجه به بازگشایی به موقع کارخانجات وهمچنین برداشت به موقع برگ سبز چای به مراتب با کیفیت تر از سال گذشته است.