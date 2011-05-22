کیفیت برداشت برگ سبز چای مطلوب است

علی محرر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تمامی چای تولیدی سال گذشته از سوی بخش خصوصی خریداری شد، افزود: تلاش سازمان چای خرید برگ سبز مرغوب و تولید چای خشک کیفی از سوی کارخانجات چایسازی است.
وی اظهار داشت: پارسال در مجموع ۲۳ درصد برگ سبز درجه یک از چایکاران خریداری شد در حالیکه خرید برگ سبز درجه یک در تمام سالهای بعد از انقلاب بین ۱۳ تا ۱۴ درصد را نشان می دهد.
وی افزود: امسال تاکنون برگ سبز با کیفیت از چایکاران خریداری و حتی برخی از کارخانجات کیلویی ۱۰۰ تومان بیشتر از قیمت مصوب به چایکاران پرداخت می کنند واین نشان از مرغوبیت برگ سبز چای استحصالی است.
محرر گفت: سال گذشته تنها سالی بود که دولت چای خشک را خریداری نکرد، بلکه با سیاست گذاری درست همه تولید چای خشک پارسال توسط بخش خصوصی خریداری شد.
وی همچنین پیش بینی کرد تا پایان چین اول ۴۰ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران استانهای شمالی کشور خریداری شود.
رئیس سازمان چای کشور خاطر نشان کرد: از مجموع 34 هزار هکتار باغ چای در کشور ۳۲هزار هکتار در گیلان و دو هزار هکتار در مازندران است که بیش از ۶۰ هزار خانوار از این راه امرار معاش می کنند.
وی ادامه داد: شورای عالی اقتصاد امسال هر کیلو برگ سبز چای درجه یک را ۶۰۰ تومان و درجه دو ۳۰۰ تومان مصوب کرده است.
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