به گزارش خبرنگار مهر، شاید وقتی مرحله نهایی و رده‎بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور آغاز شد کمتر کسی تصور می‎کرد این مرحله از رقابت‎ها با برگزاری حداکثر دیدارها برای معرفی تیم‎های برتر به پایان برسد اما امیدواری ذوب آهن برای رسیدن به قهرمانی، دو ناکامی متوالی مهرام مدعی در اصفهان و برد و باخت خانگی پتروشیمی و توزین الکتریک باعث شد دیدارهای پنجم، تعیین کننده تیم‎های اول تا سوم این رقابت‎ها باشد.

در چارچوب مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور مهرام که دیدار نخست این مرحله را با اختلاف امتیاز بالا به سود خود تمام کرده بود در دیدار دوم هم صاحب پیروزی شد اما در حالیکه می‎توانست تنها با یک پیروزی دیگر قهرمانی خود در لیگ برتر را تکرار کند، متحمل دو شکست پیاپی شد.

بازیکنان ذوب آهن پس از آنکه با پیروزی در نخستین دیدار خانگی امیدهای خود را برای قهرمانی زنده نگاه داشتند، عصر شنبه هم با وجود اینکه از پرتاب سه امتیازی صمد نیکخواه بهرامی غافلگیر شدند و با نتیجه 9 بر صفر عقب افتادند و حتی نیمه نخست را هم واگذار کردند، موفق شدند با ریباندهای عالی، سرعت بالا و دفاع غیرقابل نفوذ جریان بازی و نتیجه آن را به سود خود تغییر دهند.

این در حالی بود که مهرام تنها با پیروزی در یک نیمه دیگر می‌توانست جام قهرمانی را از آن خود کند اما به نظر می‌رسد فاکتورهای دیگری جایگزین همدلی و هماهنگی میان بازیکنان این تیم شده بود که باعث شد تا این حد از قهرمانی دور شوند و حتی دسترسی به آن را در گرو اما و اگرهای بسیار ببینند.

در هر صورت آخرین دیدار تعیین کننده قهرمان لیگ برتر ایران در فاصله تنها یک روز مانده به اعزام مهرام به محل برگزاری مسابقات باشگاه‌های آسیا برگزار می‌شود. مسابقاتی که ذوب آهن به خاطر شکست برابر همین مهرام فرصت حضور در آن را از دست داد. اصفهانی‌ها در صورت پیروزی در دیدار دوشنبه، هم این ناکامی را جبران می‌کنند و هم اینکه برای نخستین بار از دیدار فینال سربلند بیرون آمده و قهرمان لیگ ایران می‌شوند. در غیر این صورت مهرام برای چهارمین سال متوالی قهرمان خواهد شد.

نتیجه چهار دیدار برگزار شده مهرام و ذوب آهن در مرحله نهایی رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

دیدار های اول و دوم - تالار بسکتبال آزادی

* مهرام تهران 101 - ذوب آهن اصفهان 74

* مهرام تهران 95 - ذوب آهن اصفهان 92

دیدارهای سوم و چهارم - سالن ملت اصفهان:

ذوب آهن اصفهان 89 - مهرام تهران 76

ذوب آهن اصفهان 73 - مهرام تهران 71

کاشانی‎ها در فکرانصراف!

آخرین دیدار مرحله رده‎بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور هم روز دوشنبه برگزار می‎شود. تیم‎های پتروشیمی و توزین الکتریک برگزار کننده این دیدار هستند که سهم هر یک از آنها طی چهار دیدار گذشته این مرحله که در بندرامام و کاشان برگزار شد، یک پیروزی و یک باخت خانگی بود.

دیدار پنجم مرحله رده‌بندی طبق آیین‎نامه کمیته مسابقات و به دلیل معدل امتیاز بهتر پتروشیمی در مجموع چهار دیدار گذشته باید در بندرامام برگزار شود اما این مسئله دردسرهایی را برای توزین الکتریک ایجاد کرده که شاید منجر به انصراف این تیم از برگزاری دیدار پنجم و اکتفا به رده چهارم مسابقات شود.

تلاش مسئولان این تیم برای تهیه بلیت سفر به بندرامام هنوز به نتیجه نرسیده است. در حالیکه بازیکنان این تیم باید امروز این سفر را انجام دهند تا برای دیدار فردا آمادگی لازم را داشته باشند. در هر صورت بازیکنان پتروشیمی که بلافاصله پس از دیدار چهارم با توزین الکتریک، کاشان را ترک کردند در بندرامام منتظر میزبانی از کاشانی‎ها برای دیدار پنجم هستند.

دیدار پنجم مرحله رده‎بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر در صورتی برگزار می‎شود که شاگردان "جورو ویچ" به موقع به بندرامام برسند. در غیر این صورت این بازی برگزار نمی‎شود مگر اینکه محل آن تغییر کند! نتیجه چهار دیدار گذشته پتروشیمی و توزین الکتریک در مرحله رده‎بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر به شرح زیر است:

دیدارهای اول و دوم - سالن شهرک بعثت بندرامام

* پتروشیمی بندرامام 92 - توزین الکتریک کاشان 73

* پتروشیمی بندرامام 81 - توزین الکتریک کاشان 83

دیدارهای سوم و چهارم - سالن مرحوم کتابچی کاشان

* توزین الکتریک کاشان 71 - پتروشیمی بندرامام 68

* توزین الکتریک کاشان 68 - پتروشیمی بندرامام 75

در هر حال مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز دوشنبه به پایان می‎رسد. مسابقاتی که طولانی‎ترین عمر خود را از زمان برگزاری رقابت‌ها داشت. حداقل اینکه این رقابت‎ها طی دو فصل گذشته و در مرحله نهایی با انجام دو بازی به پایان رسید. برنامه دیدارهای پایانی مرحله نهایی و رده‎بندی رقابت‏های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - 2/3/1390

دیدار پنجم مرحله نهایی:

* مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:45، تالار آزادی

دیدار پنجم مرحله رده‎بندی:

* پتروشیمی بندرامام - توزین الکتریک کاشان، ساعت 17، سالن شهرک بعثت بندرامام