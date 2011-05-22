80 درصد شعب بانک سپه گلستان به دستگاه خودپرداز مجهز هستنند

علیرضا جمال لیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس توافق به عمل آمده میان شرکت غله و بانک سپه، تمام وجوه خرید تضمینی گندم صرفا از طریق حسابهای متمرکز و از آن محل پرداخت می شود.

وی افزود: از کشاورزان استان تقاضا شده است که هر چه سریعتر با مراجعه به شعب بانک سپه برای افتتاح حسابهای متمرکز (عابر بانک) اقدام کنند.



لیوانی افزود: تاکنون اقدامات متعددی با همکاری شرکت غله استان برای اطلاع رسانی به کشاورزان صورت گرفته که نصب بنر و پارچه در شهرها و روستاها، چاپ و نشر بیش از 150 هزار نسخه تراکت به زبان محلی(ترکمنی) و فارسی و توزیع و پخش آن در سراسر استان، ارتباط مستقیم با کشاورزان، مراکز خرید ، دهیاران، بخشداران و فرمانداران، ائمه جمعه و جماعات، پخش تیزرهای تلویزیونی و غیره از آن جمله است.



جمال اضافه کرد: با توجه به معرفی حسابهای متمرکز الکترونیک جهت دریافت وجه ، امکان انتقال و دریافت وجوه از تمام دستگاههای عابر بانک و پایانه های فروش میسر بوده و کشاورزان می توانند از طریق سیستم مذکور و نیز از طریق موبایل بانک و یا اینترنت از خدمات بانکی بهره مند شوند.



مدیرشعب بانک سپه گلستان، همچنین از راه اندازی شعب بانک سپه در شهرهای مراوه تپه، گمیشان، خان ببین، فاضل آباد و علی آباد جهت تسهیل در پرداخت وجوه گندم بزودی خبر داد.



وی با تاکید بر اینکه آمادگی کامل از سوی این بانک برای پرداخت وجوه نقدی کشاورزان وجود دارد، گفت: پیش بینی های لازم جهت تامین نقدینگی مورد نیاز انجام گرفته تا کشاورزان عزیز مشکلی را احساس نکنند.



وی به کشاورزان این اطمینان را داد که مشکلی در پرداخت وجوه تضمینی گندم در استان متصور نخواهد بود و با شروع فصل خرید گندم، کشاورزان با مراجعه به مراکز خرید، وجوه خود را در کمترین زمان ممکن دریافت خواهند کرد.

جمال لیوانی از کشاورزان خواست تا در صورت امکان وجوه پرداختی گندم خود را از بانک خارج نکنند تا از تسهیلات بخش کشاورزی و زیربخش های آن بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه بانک سپه در اجرای طرح های مهم ملی همچون پرداخت سود سهام عدالت و یارانه ها عملکرد مطلوبی داشته است، اضافه کرد: خرید تضمینی گندم موضوعی فراگیر و ملی است که اعضا ی هیئت مدیره و مدیریت عامل بانک در جهت اجرای صحیح و موثر این پروِه اهتمام جدی دارند.