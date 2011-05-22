شاید به برق رفتم/ با نفت در حال مذاکره هستم

غلامحسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: با مسئولین تیم فوتبال صنعت نفت آبادان مذاکراتی برای ادامه همکاری داشته ام که در این شرایط در مورد آنها نمی توانم چندان اظهار نظری بکنم هر چند جذب بازیکنان مناسب و در اختیار گذاشتن بودجه ای مطلوب از سوی این تیم تاثیر فراوانی در ماندنم خواهد داشت.

وی افزود: البته تماشاگران صنعت نفت در این مدت واقعا پرشور تیم خود را حمایت می کردند و شاید هر مربی دوست داشته باشد با وجود چنین هوادارانی تیم خود را هدایت کند و خدا شاهد است که در این مدت اختلاف چندانی با آنها نداشتم.



سرمربی صنعت نفت آبادان در خصوص فشار تماشاگران بر وی نیز بیان کرد: من در این مدت کاری نشان داده ام که کار خودم را بدون هیچ فشاری انجام می دهم و با وجود اینکه احترام فراوانی برای هواداران نفت قائل هستم ولی در مواضع فنی تحت فشار تصمیم نمی گیرم.



پیروانی در خصوص اینکه گفته می شود در صورت صعود تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز به لیگ برتر باشگاه های کشور به این تیم ملحق می شوید، عنوان کرد: من سال ها در این تیم بوده ام و احساس می کنم به فجر سپاسی ادای دین کرده ام.



سرمربی شیرازی صنعت نفت آبادان اضافه کرد: اگر بودجه برق شیراز مصوب می شد و این تیم با هدف صعود به لیگ برتر بسته شود شاید با این تیم همکاری کنم و دوباره با این تیم که خاطرات فراوانی با آن داشته ام فعالیت کنم.