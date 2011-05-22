"هفت اقلیم" برگزیدگانش را شناخت/ تجلیل از فعالان عرصه داستان

خسرو عباسی خودلان دبیر نخستین جایزه ادبی "هفت اقلیم" به خبرنگار مهر گفت: این جایزه یک برگزیده نهایی داشت که این عنوان به داستان "پرنسس و گل‌های بابونه" نوشته لیلا نوروزی از اردبیل رسید و از داستان "درد زخم‌هایی که کشیده‌ام را گوش کن" نوشته مرتضی اسدی نیز تقدیر شد.

وی ادامه داد: با اهدای لوح تقدیر از داستان‌های "پیوست دارد" نوشته محمدرضا امانی از مشهد، "آشوب‌طلب" نوشته رضا کاظمی از تهران، "رونوشت برابر اصل" نوشته علیرضا روزبهانی از ملایر، "پاشنه لق" نوشته صبا سلمان‌زاده از کرج و "کلید" نوشته نجمه سجادی از تهران نیز تقدیر شد.

دبیر جایزه "هفت اقلیم" درباره جوایز توضیح داد: مهم‌ترین جایزه این است که برگزیدگان این امکان را یافته‌اند که یک مجموعه مستقلشان توسط نشر افراز منتشر شود و همچنین این داستان‌ها در کتاب برگزیده جایزه "هفت اقلیم" توسط نشر افراز در دست آماده‌سازی است،‌ چاپ خواهد شد.

عباسی در پایان اشاره کرد: در این مراسم که عصرجمعه 31 اردیبهشت در یک محفل ادبی برگزار شد از فتح‌الله بی‌نیاز به دلیل تاثیرش بر نهادینه کردن بحث‌های تئوری در ادبیات داستانی، اعظم کیان افراز مدیر نشر افراز به دلیل حمایتش از چاپ داستان نویسندگان جوان و افسون امینی به دلیل برپایی چند دوره جشنواره شعر و قصه جوان حوزه هنری تجلیل به عمل آمد.