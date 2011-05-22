اجرای شبکه آبیاری تحت فشار در 34 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، اسماعیل کریم زاده صبح یکشنبه در آیین معرفی مدیر جدید جهاد کشاورزی این شهرستان افزود: برای اجرای این طرح ها بالغ بر 160 میلیاردریال اعتبار اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در آذربایجان غربی کمتر از 10 درصد است، گفت: در سال جهاد اقتصادی در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و به منظور ارتقای شاخص بهره وری و افزایش راندمان تولیدات کشاورزی، توسعه شبکههای آبیاری تحت فشار در بیش از 34هزار هکتار مزارع استان را در برنامه اجرایی داریم.
کریم زاده از اختصاص 300 میلیارد ریال تسهیلات بانکی در قالب اعتبارات بنگاههای زود بازده برای خرید تراکتور، کمباین و دیگر ادوات کشاورزی مورد نیاز کشاورزان خبر داد و اضافه کرد: عمده این تسهیلات به کشاورزان مناطقی ضریب مکانیزاسیون پایین دارند پرداخت خواهد شد.
محمد علی داعی، فرماندار تکاب هم با اعلام اینکه از مجموع اراضی قابل کشت در این شهرستان 92 درصد بصورت دیم و فقط هشت درصد بصورت آبی زیر کشت می رود بر تکمیل اجرای سد های احمد آباد و قرقلو تاکید کرد.
امام جمعه تکاب هم در این آیین توانمندیهای تکاب را در بخش کشاورزی مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: باید از این ظرفیت ها برای عمران منطقه و اشتغالزایی برای جوانان بصورت مطلوب استفاده شود.
آذربایجان غربی با بیش از 320هزار هکتار زمین زراعی از جایگاه برتری در تولیدات کشاورزی در کشور برخوردار است و در 32 سال گذشته تنها 30هزار هکتار از این اراضی به شبکه آبیاری تحت فشار تجهیز شده بود که با اجرای برنامه امسال این میزان به 55هزار هکتار افزایش مییابد.
در این آیین علی طاهری به عنوان مدیر جهاد کشاورزی تکاب معرفی و از خدمات مقصود قربانی مدیر قبلی تجلیل شد.
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