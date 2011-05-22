قاسم مصلحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه شرایط به منظور صنعتی‌سازی فناوری‌های اختراع شده در شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان فراهم آمده است، افزود: روند صنعتی‌سازی فناوری‌های نوین به دست آمده در این شهرک به اندازه‌ای رشد داشته که تا پایان فروردین‌ماه سال جاری، 20 فناوری توسط شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان به مرحله صنعتی‌سازی رسیده است.

وی با اشاره به اینکه روند صنعتی‌سازی فناوری‌های کشف شده در شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان طی سال جاری سرعت بیشتری خواهد گرفت، اظهار داشت: این شهرک در سال جاری شعار جهاد اقتصادی و فناوری از طریق توسعه کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی را مد نظر خود قرار داده است.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان با بیان اینکه به منظور صنعتی‌سازی فناوری‌های به دست آمده در این شهرک، رایزنی‌هایی با شرکت شهرک‌های صنعتی استان انجام شده است، تصریح کرد: کارخانه‌ها و مجموعه‌های صنعتی در شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان شکل گرفته که راهبردهای توسعه دستاوردهای نوین را به منظور صنعتی‌سازی فناوری‌ها تدوین می‌کند و به اجرا می‌گذارد.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان که به مرحله صنعتی‌سازی رسیده‌اند، اضافه کرد: تاکنون تولید بیواتانول از ضایعات خرما، تولید دانه‌های رنگین مواد شوینده و مواد اولیه صنایع شوینده، تولید شیرهای هیدرولیکی خاص و تولید و مونتاژ فیلترهای صنعتی از جمله فناوری‌های نوینی محسوب می‌شوند که با اختراع در شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان به مرحله صنعتی‌سازی رسیده‌اند.

مصلحی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مزیت‌های صنعتی‌سازی فناوری‌های نوین اختراع شده در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی اشاره کرد و بیان داشت: از آنجایی که این فناوری‌های نوین به دست افراد متخصص و در سازمان‌های دانش‌محور اختراع شده، از ماهیت خاصی در حوزه علم و اجتماع برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه طرح‌های نوین به دست آمده در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، بار مالی و اقتصادی مطلوبی برای تولید کنندگان خواهند داشت، ادامه داد: این طرح‌ها به دلیل جدید و نوین‌ بودن و همچنین وجود نداشتن در سطح کشور و در پاره‌ای مواقع سطح جهان، توجیه مالی و اقتصادی بسیار مناسبی را برای واحدهای تولید کننده دارند.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه شهرک‌های صنعتی و تولید کنندگان در تمامی حوزه‌ها باید به طرح‌های نوین واحدهای فناور بیشتر بها دهند، گفت: در صورتی که این واحدهای صنعتی بهای بیشتری به طرح‌های نوین ابداع شده در واحدهای فناور دهند، بدون شک با توجیه بسیار بالای اقتصادی روبه‌رو خواهند شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی، افزود: بدون شک واحدهای فناور و شهرکهای علمی و تحقیقاتی می‌توانند گام بسیار بلندی در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در سال جهاد اقتصادی بردارند.

مصلحی با اشاره به اینکه تعداد بسیار زیادی از طرح‌های نوین ابداع شده در شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان توجیه اقتصادی دارند، اظهار داشت: توسعه فنی و اقتصادی شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی می‌تواند تاثیر بسیاری در پیشرفت اقتصادی کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه نگاه تولید ثروت از فناوری‌های نوین باید در کشور فرهنگ‌سازی شود، تصریح کرد: برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور می‌توانند تولید ثروت از طریق توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند تا به این وسیله رشد و توسعه کشور را شاهد باشند.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان باید در کشور توسعه یابد، اضافه کرد: بدون شک با توسعه فعالیت‌های مجموعه‌های دانش‌بنیان، تمامی بخش‌های کشور و به ویژه بخش صنعت از ثمرات و نتایج آن بهره‌مند خواهند شد.