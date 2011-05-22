400 هزار متر مربع به فضاهای کتابخانه های کشور افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، محسن خوانساری صبح یکشنبه در جریان بازدید از کتابخانه های عمومی شهرستان خوی از احداث 200 باب کتابخانه جدید در کشور خبرداد و افزود: کتابخانه عمومی به عنوان یک نهاد عمومی سنگ بنای توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه بحساب می آید و تکمیل زیر ساختهای این فضاها از هر جهت باید در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل امور استان ها و انجمن های کتابخانه های عمومی کشور گفت:هم اکنون دو هزار و 700 کتابخانه در کشور وجود دارد که به ازای هر 100 نفر تقریبا بالای دو متر فضای کتابخانه وجود دارد و پیش بینی این نهاد این است که دربرنامه پنج ساله توسعه این رقم به ازای 100 نفر به چهار متر برسد.

خوانساری با بیان اینکه در حال حاضرمساحت فضاهای کتابخانه های عمومی کشور یک میلیون و 300 هزار مترمربع است اظهارداشت: تا دو سال آینده با بهره برداری از کتابخانه های در حال احداث این میزان به یک میلون و هفت هزار مترمربع افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی از پیش نیازهای توسعه همه جانبه و پایدار در جامعه است بیان داشت: برای گرایش جامعه به مطالعه و کتابخوانی صنعت نهضت مطالعه مفید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.