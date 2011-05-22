تعداد کتابخانه های تبریز کافی نیست/150 کتابخانه ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین شامگاه شنبه در آیین اختتامیه نخستین جشنواره کتاب سال تبریز با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر برای هر 100 از جمعیت تبریز، چهار مترمربع فضای کتابخانه ای وجود دارد که طی چشم انداز برنامه های تبریز 1400 این تعداد به 250 کتابخانه و فضای 12 مترمربع برای هر نفر ارتقا خواهد یافت.

نوین شهرداری را صرفا نهادی خدماتی عمرانی ندانسته و اظهار داشت: شهرداری در عرصه فرهنگ، هنر،هویت و تامین نیازهای فرهنگی شهروندان نیز مسئولیت بزرگی بر عهده دارد.

وی وجود جشنواره هایی از این دست را از شاخص ترین برنامه های شهرداری در سال 90 دانسته و افزود: تا پایان امسال تعداد 220 برنامه فرهنگی در قالب 10 منطقه و 18 سازمان و اداره از سوی شهرداری ارائه خواهد شد.

نوین تلاش برای گسترش کتابخانه ها را از اولویت برنامه های شهرداری ذکر کرده و گفت: تلاش بر این است با همبستگی بیشتری در کنار اداره ارشاد اسلامی و مدیریت کتابخانه های عمومی از نویسندگان این دیار حمایت کنیم.

شهردار تبریز نوشتن در باب موضوعات شهری را حائز اهمیت خوانده و گفت: انتشار دائرة المعارف تبریز از اقدامات مهمی است که بزودی آغاز شده و شهرداری از آن حمایت می کند.

نوین با اشاره به روی کار آمدن کتابخانه های دیجیتال و الکترونیک در سال جاری افزود: ساماندهی بازارچه های کتاب برای ترویج و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی از دیگر اقدامات مهم در این زمینه است.

وی نقش کتاب را بسیار موثر دانسته و تصیریح کرد: یکی از شاخص های اندازه گیری فضل و معرفت انسان ها مربوط به میزان گرایش و عشق به کتابخوانی است بطوری که هر روز با روی کار آمدن رسانه های جدید جایگاه والای کتاب دست نخورده باقی مانده است.

شهردار تبریز تعداد کتابخانه های عمومی سراسر کشور را 2600 باب و شامل 25 میلیون عنوان کرده که 16 و نیم درصد ایرانی در آن ها عضو هستند.