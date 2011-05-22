تنها 4 درصد دستگیرشدگان مواد مخدر زنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان صبح یکشنبه در همایش ملی پلیس زن و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری بارها نسبت به تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی هشدار داده اند. یکی از مهمترین مقوله های شبیخون فرهنگی رواج مخدرهای سنتی و صنعتی از سوی دشمنان ما بوده است.

وی افزود: با کمی دقت متوجه می شویم که دشمنان باورهای دینی ما را هدف و به دنبال آن فروپاشی خانواده را مد نظر قرار داده اند که یکی از موضوعاتی که می تواند کانون خانواده را هدف قرار دهد رواج مخدرها و روانگردان هاست.

رادان در ادامه افزود: البته آمارها نشان می دهد که کمتر از 4 درصد دستگیرشدگان در رابطه با مواد مخدر اعم از معتادین، خرده فروشان و عمده فروشان و توزیع کنندگان زنان بوده اند که این نشان از هوشمندی زنان ما و ناکامی دشمن در این عرصه است.

جانشین فرماندهی ناجا خاطرنشان کرد: البته نباید غافل شویم که ما باید هر دو آسیب مستقیم و غیر مستقیم را با هم مد نظر قرار دهیم چرا که 96 درصد دستگیرشدگانی که مردان هستند هر یک دارای خانواده هستند و زنان آنها در معرض آسیب های روحی و دچار یاس، سرخوردگی، عدم امید به آینده و عدم امید به تربیت فرزندان هستند. همچنین فرزندان دختر آنها همیشه در لاک افسردگی به سر می برند.

وی در ادامه تاکید کرد: باید از یاد نبریم که لزوم پیشگیری بر مقابله باید یک اصل باشد و ضرورت ورود کلیه نهادها و دستگاههای فرهنگی به این مقوله ضروری است.

سردار رادان در ادامه اظهار داشت: بهره گیری از پلیس زن بخشی از مطالبات اجتماعی بوده که البته خواسته به حقی هم هست و جامعه ای که به خواسته های به حق آنها توجه شود شاکر و دارای احساس امنیت بیشتری خواهد بود.

جانشین فرماندهی ناجا در ادامه خاطر نشان کرد: در امر پیشگیری و اطلاع رسانی همگانی زنان پلیس می توانند نقش مهمتری از مردان داشته باشند و همچنین در بخشی از مشاوره ها می توانند موثرتر از مردان عمل کنند.

وی اعلام کرد: در حال حاضر کمتر ماموریتی در نیروی انتظامی داریم که پلیس زن در آن حضور نداشته باشد حتی آنها در مرزها و عملیات هوایی و دریایی ناجا هم حضور موثر دارند.

رادان افزود: پاسداری از کیان خانواده نقش موثر دیگر زنان پلیس است چرا که خانواده ها جامعه های کوچکی هستند که جامعه بزرگ ما را تشکیل می دهند.