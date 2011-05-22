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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

سردار رادان:

تنها 4 درصد دستگیرشدگان مواد مخدر زنان هستند

تنها 4 درصد دستگیرشدگان مواد مخدر زنان هستند

جانشین فرمانده ناجا گفت: در حال حاضر فقط 4 درصد دستگیرشدگان مواد مخدر زنان هستند و این نشان می دهد که دشمن از آسیب زدن مستقیم به زنان ما در عرصه مواد مخدر به دلیل هوشمندی آنان ناکام مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان صبح یکشنبه در همایش ملی پلیس زن و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری بارها نسبت به تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی هشدار داده اند. یکی از مهمترین مقوله های شبیخون فرهنگی رواج مخدرهای سنتی و صنعتی از سوی دشمنان ما بوده است.

وی افزود: با کمی دقت متوجه می شویم که دشمنان باورهای دینی ما را هدف  و به دنبال آن فروپاشی خانواده را مد نظر قرار داده اند که یکی از موضوعاتی که می تواند کانون خانواده را هدف قرار دهد رواج مخدرها و روانگردان هاست.

رادان در ادامه افزود: البته آمارها نشان می دهد که کمتر از 4 درصد دستگیرشدگان در رابطه با مواد مخدر اعم از معتادین، خرده فروشان و عمده فروشان و توزیع کنندگان زنان بوده اند که این نشان از هوشمندی زنان ما و ناکامی دشمن در این عرصه است.

جانشین فرماندهی ناجا خاطرنشان کرد: البته نباید غافل شویم که ما باید هر دو آسیب مستقیم و غیر مستقیم را با هم مد نظر قرار دهیم چرا که 96 درصد دستگیرشدگانی که مردان هستند هر یک دارای خانواده هستند و زنان آنها در معرض آسیب های روحی و دچار یاس، سرخوردگی، عدم امید به آینده و عدم امید به تربیت فرزندان هستند. همچنین فرزندان دختر آنها همیشه در لاک افسردگی به سر می برند.

وی در ادامه تاکید کرد: باید از یاد نبریم که لزوم پیشگیری بر مقابله باید یک اصل باشد و ضرورت ورود کلیه نهادها و دستگاههای فرهنگی به این مقوله ضروری است.

سردار رادان در ادامه اظهار داشت: بهره گیری از پلیس زن بخشی از مطالبات اجتماعی بوده که البته خواسته به حقی هم  هست و جامعه ای که به خواسته های به حق آنها توجه شود شاکر و دارای احساس امنیت بیشتری خواهد بود.

جانشین فرماندهی ناجا در ادامه خاطر نشان کرد: در امر پیشگیری و اطلاع رسانی همگانی زنان پلیس می توانند نقش مهمتری از مردان داشته باشند و همچنین در بخشی از مشاوره ها می توانند موثرتر از مردان عمل کنند.

وی اعلام کرد: در حال حاضر کمتر ماموریتی در نیروی انتظامی داریم که پلیس زن در آن حضور نداشته باشد حتی آنها در مرزها و عملیات هوایی و دریایی ناجا هم حضور موثر دارند.

رادان افزود: پاسداری از کیان خانواده نقش موثر دیگر زنان پلیس است چرا که خانواده ها جامعه های کوچکی هستند که جامعه بزرگ ما را تشکیل می دهند.

کد مطلب 1317557

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