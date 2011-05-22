اظهارات جدید ایمن الظواهری/ از بادهای تغییر تا دشمن صلیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی ان ان، یک پایگاه الکترونیکی وابسته به القاعده روز گذشته پیامی صوتی از ایمن الظواهری منتشر کرده که در آن درباره اوضاع لیبی اظهارنظر می کند.

بنابر این گزارش این پیام صوتی در آستانه قتل بن لادن در ابوت آباد پاکستان ضبط شده است و القاعده روز گذشته آن را منتشر کرد. الظواهری در این پیام با اشاره به وزیدن بادهای تغییر در خاورمیانه به تونس، مصر، لیبی و یمن اشاره کرده و آمریکا را دشمن صلیبی خواند.

وی همچنین اهداف ناتو در لیبی را شوم خواند و نیت آنها را تحقق اهداف قدرتهای بزرگ جهان دانست. الظواهری که از وی به عنوان فرد شماره یک القادعده پس از مرگ بن لادن نام برده می شود تاکید کرد: اهداف آنها از سرنگونی رژیم فاسد قذافی فراتر است و آنان در صدد سیطره بر منابع طبیعی لیبی هستند.

مغز متفکر القاعده در ادامه از مصریها تقاضا کرد با توجه به ناتوانی انقلابیون لیبی در ایستادگی برابر رژیم قذافی به آنها در مسیر کمک کنند.

وی در پایان این پیام صوتی به مردم مصر بدلیل سرنگونی رژیم حسنی مبارک تبریک گفت.